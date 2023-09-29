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В "Реале" прокомментировали скандал с "Барселоной" и подкупом судей

29 сентября 2023 16:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В "Реале" прокомментировали скандал с "Барселоной" и подкупом судей
Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал скандал о предполагаемом подкупе "Барселоной" бывшего вице-президента технического комитета футбольных арбитров Испании Хосе Марии Негрейры. Каталонский клуб могут понизить в классе, если обвинение будет доказано. 

Анчелотти беспокоит ситуация с влиянием отдельных клубов на судей, сообщает Marca

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Накануне выяснилось, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре выдвинул обвинение в адрес "Барселоны". Судья считает, что выплаты каталонскому клубу на банковский счет бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Негрейры было преступлением. 

Хави Эрнандес
Тренер "Барселоны" Хави помогает своим игрокам. Фото: REUTERS/Albert Gea

Что сказал Анчелотти о "Барселоне" 

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "глубоко обеспокоен" ситуацией вокруг скандала с каталонским клубом. Итальянский наставник считает, что нельзя мешать правосудию в работе над этим резонансным делом. 

Анчелотти уверен, что арбитры должны быть неприкосновенный в любой стране, а любая попытка их подкупа обязаны быть наказана. Тренер "Реал" следит за ситуацией, как и все представители мира футбола. 

"Я уже очень давно занимаюсь этим видом спорта. Сначала как футболист, теперь как тренер. Я видел многое, плохого тоже было немало. И я уверен, что на такие ситуации необходимо мгновенно реагировать", — заявил Карло Анчелотти. 

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

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