В "Реале" прокомментировали скандал с "Барселоной" и подкупом судей

Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал скандал о предполагаемом подкупе "Барселоной" бывшего вице-президента технического комитета футбольных арбитров Испании Хосе Марии Негрейры. Каталонский клуб могут понизить в классе, если обвинение будет доказано.

Анчелотти беспокоит ситуация с влиянием отдельных клубов на судей, сообщает Marca.

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Накануне выяснилось, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре выдвинул обвинение в адрес "Барселоны". Судья считает, что выплаты каталонскому клубу на банковский счет бывшего вице-президента технического комитета судей Испании Хосе Марии Негрейры было преступлением.

Тренер "Барселоны" Хави помогает своим игрокам. Фото: REUTERS/Albert Gea

Что сказал Анчелотти о "Барселоне"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что "глубоко обеспокоен" ситуацией вокруг скандала с каталонским клубом. Итальянский наставник считает, что нельзя мешать правосудию в работе над этим резонансным делом.

Анчелотти уверен, что арбитры должны быть неприкосновенный в любой стране, а любая попытка их подкупа обязаны быть наказана. Тренер "Реал" следит за ситуацией, как и все представители мира футбола.

"Я уже очень давно занимаюсь этим видом спорта. Сначала как футболист, теперь как тренер. Я видел многое, плохого тоже было немало. И я уверен, что на такие ситуации необходимо мгновенно реагировать", — заявил Карло Анчелотти.

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