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"Барселону" могут отправить в низший дивизион: детали скандала

28 сентября 2023 15:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселону" могут отправить в низший дивизион: детали скандала
Хави показывает Гави, в какой лиге будет играть "Барселона". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольному клубу "Барселона" угрожают серьезные проблемы из-за расследования дела о мошенничестве. Бывшего президента "сине-гранатовых" Жозепа Марию Бартомеу обвиняют в дачи взятки экс-главе судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Строительство нового стадиона "Барселоны" и перспективы клуба оказались под вопросом, сообщает Marca

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Глава городского следственного суда Барселоны Хоакин Агирре обвиняет известный футбольный клуб во взяточничестве. Согласно сделанному заявлению, бывший президент "блауграны" Жозеп Бартомеу выплатил через клуб 7,5 млн евро Хосе Марии Нейгрейре. 

Барселона
"Барселона" празднует голы пока еще в элитном дивизионе. Фото: REUTERS/Albert Gea

В то время Негрейра возглавлял судейский комитет Испании и был "должностным лицом при исполнении государственных обязанностей". По версии обвинителя, он мог прямо лоббировать интересы "Барселоны" среди судей, что влияло на результаты матчей. 

Что грозит "Барселоне" 

Инвесторы нового клубного стадиона, который должны достроить через полтора года, серьезно обеспокоены ситуацией. Их можно понять. В случае, если обвинение Агирре будет доказано, клуб ждут серьезные последствия. 

Могут быть пересмотрены ситуации, при которых "Барселона" завоевывала национальные титулы во время президентства Бартомеу (с 2014 по 2020 годы). Также в наказание "Барселону" могут понизить в классе. То есть, следующий сезон она начнет в Сегунде. 

Жозепу Бартомеу и Хосе Марию Негрейру ждут более серьезные последствия. Бывший президент "Барселоны" почти наверняка получит тюремный срок. Как и экс-глава судейского комитета, который не только брал взятки, но и в последствии шантажировал Бартомеу. 

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