"Барселону" можуть відправити до нижчого дивізіону: деталі скандалу

Хаві показує Гаві, в якій лізі гратиме "Барселона". Фото: REUTERS/Albert Gea

Футбольному клубу "Барселона" загрожують серйозні проблеми через розслідування справи про шахрайство. Колишнього президента "синьо-гранатових" Жозепа Марію Бартомеу звинувачують у даванні хабаря ексглаві суддівського комітету Іспанії Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Будівництво нового стадіону "Барселони" та перспективи клубу опинилися під питанням, повідомляє Marca.

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Голова міського слідчого суду Барселони Хоакін Агірре звинувачує відомий футбольний клуб у хабарництві. Згідно зі зробленою заявою, колишній президент "блауграни" Жозеп Бартомеу виплатив через клуб 7,5 млн євро Хосе Марії Нейгрейрі.

"Барселона" святкує голи поки що в елітному дивізіоні. Фото: REUTERS/Albert Gea

На той час Негрейра очолював суддівський комітет Іспанії та був "посадовцем під час виконання державних обов'язків". За версією обвинувача, він міг прямо лобіювати інтереси "Барселони" серед суддів, що впливало на результати матчів.

Що загрожує "Барселоні"

Інвестори нового клубного стадіону, який мають добудувати за півтора року, серйозно стурбовані ситуацією. Їх можна збагнути. У разі, якщо звинувачення Агірре буде доведено, клуб чекають на серйозні наслідки.

Можуть бути переглянуті ситуації, за яких "Барселона" завойовувала національні титули під час президентства Бартомеу (з 2014 по 2020 роки). Також у покарання "Барселону" можуть знизити у класі. Тобто наступний сезон вона розпочне у Сегунді.

Жозепу Бартомеу та Хосе Марію Негрейру чекають серйозніші наслідки. Колишній президент "Барселони" майже напевно отримає тюремний термін. Як і ексглава суддівського комітету, який не лише брав хабарі, а й згодом шантажував Бартомеу.

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