"Реал" замість "Барселони": зірковий футболіст зробив вибір

Ламін Ямал та Ніко Вільямс у збірній Іспанії. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Каталонська "Барселона" розглядає атакувального півзахисника "Атлетика" з Більбао Ніко Вільямса як можливу трансферну мету. "Синьо-гранатові" можуть запропонувати гравцеві контракт влітку 2024 року.

Однак у "Барселони" з'явився серйозний конкурент у боротьбі за хавбека збірної Іспанії, повідомляє Sport.

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Наприкінці цього сезону 21-річний іспанець стане вільним агентом, оскільки його контракт із баскським клубом завершиться. "Барселона" зробить Ніко Вільямса однією зі своїх пріоритетних трансферних цілей. Каталонці вже готують контракт для молодого гравця.

"Реал" бере участь у битві за Вільямса

Нещодавно стало відомо, що зусилля "Барселони" можуть стати марними, оскільки в кандидатурі Ніко Вільямса зацікавлений ще й мадридський "Реал". Столичний гранд також готовий запропонувати півзахиснику вигідний контракт. У "Реалі" вважають, що Вільямс добре впишеться у кадрову політику клубу.

Ніко Вільямс після боротьби із суперником. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Сам Ніко Вільямс воліє обрати "королівський клуб", а не "Барселону". В оточенні футболіста заявили, що якби "Реал" зробив пропозицію, яка б задовольнила його з фінансової точки зору, хавбек віддав би перевагу переїзду на "Сантьяго Бернабеу".

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