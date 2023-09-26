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"Реал" вместо "Барселоны": звездный футболист сделал выбор

26 сентября 2023 16:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Реал" вместо "Барселоны": звездный футболист сделал выбор
Ламин Ямал и Нико Уильямс в сборной Испании. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" рассматривает атакующего полузащитника "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямса в качестве возможной трансферной цели. "Сине-гранатовые" могут предложить игроку контракт летом 2024 года.

Однако у "Барселоны" появился серьезный конкурент в борьбе за хавбека сборной Испании, сообщает Sport.

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В конце нынешнего сезона 21-летний испанец станет свободным агентом, поскольку его контракт с баскским клубом завершится. "Барселона" сделает Нико Уильямса одной из своих приоритетных трансферных целей. Каталонцы уже готовят контракт для молодого игрока. 

"Реал" участвует в битве за Уильямса 

Недавно стало известно, что усилия "Барселоны" могут оказаться тщетными, поскольку в кандидатуре Нико Уильямса заинтересован еще и мадридский "Реал". Столичный гранд тоже готов предложить полузащитнику выгодный контракт. В "Реале" считают, что Уильямс хорошо впишется в кадровую политику клуба. 

Нико Уильямс
Нико Уильямс после борьбы с соперником. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Сам Нико Уильямс предпочитает выбрать "королевский клуб", а не "Барселону". В окружении футболиста заявили, что если бы "Реал" сделал предложение, которое удовлетворило бы его с финансовой точки зрения, хавбек предпочел бы переезд на "Сантьяго Бернабеу".

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