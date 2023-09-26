Де Йонг сможет сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Фрэнки Де Йонг в форме сборной Нидерландов. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Полузащитник сборной Нидерландов и "Барселоны" Фрэнки Де Йонг надолго выбыл из строя. Хавбек каталонской команды получил травму в матче Ла Лиги против "Сельты" (3:2).

Хавбек повредил мышцы право лодыжки и будет восстанавливаться несколько месяцев, сообщает AS.

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Один из лидеров средней линии "Барселоны" не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. 26-летний Фрэнки Де Йонг покинул поле на носилках в недавнем поединке "сине-гранатовых" против "Сельты". Его возвращение в строй состоится не раньше начала ноября.

Кто заменит Де Йонга

У тренерского штаба "Барселоны" осталось всего несколько номинальных центральных защитников. Речь идет о Гави, а также про новичков команды Гюндогана и Ориоля. В Каталонии пришли к выводу о том, что необходимо форсировать выздоровление Педри, который 24 августа получил разрыв прямой мышцы бедра правой ноги.

Фрэнки Де Йонг получил травму. Фото: REUTERS/Albert Gea

Возвращение Педри на поле становится критически необходимым для "Барселоны", которой в конце октября предстоит сыграть домашнее "Эль Класико" против мадридского "Реала".

В ближайшее время каталонцы сыграют два поединка с донецким "Шахтером". Де Йонг точно не поможет своей команде 25 октября, но он может вернуться в строй к ответной встрече с "горняками" седьмого ноября.

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