Де Йонг зможе зіграти з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів
Півзахисник збірної Нідерландів та "Барселони" Френкі Де Йонг надовго вибув з ладу. Хавбек каталонської команди отримав травму у матчі Ла-Ліги проти "Сельти" (3:2).
Хавбек пошкодив м'язи право кісточки та відновлюватиметься кілька місяців, повідомляє AS.
Один із лідерів середньої лінії "Барселони" не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. 26-річний Френкі Де Йонг залишив поле на ношах у недавньому поєдинку "синьо-гранатових" проти "Сельти". Його повернення до ладу відбудеться не раніше початку листопада.
Хто замінить Де Йонга
У тренерського штабу "Барселони" залишилося лише кілька номінальних центральних захисників. Йдеться про Гаві, а також про новачків команди Гюндогана та Оріоля. У Каталонії дійшли висновку про те, що необхідно форсувати одужання Педрі, який 24 серпня отримав розрив прямого м'яза стегна правої ноги.
Повернення Педрі на поле стає критично необхідним для "Барселони", яку наприкінці жовтня зіграє домашнє "Ель Класіко" проти мадридського "Реала".
Найближчим часом каталонці зіграють два поєдинки з донецьким "Шахтарем". Де Йонг точно не допоможе своїй команді 25 жовтня, але він може повернутися в дію до зустрічі у відповідь з "гірниками" сьомого листопада.
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