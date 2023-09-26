Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Де Йонг зможе зіграти з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів arrow

Де Йонг зможе зіграти з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

26 вересня 2023 11:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Йонг зможе зіграти з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів
Френкі Де Йонг у формі збірної Нідерландів. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Нідерландів та "Барселони" Френкі Де Йонг надовго вибув з ладу. Хавбек каталонської команди отримав травму у матчі Ла-Ліги проти "Сельти" (3:2).

Хавбек пошкодив м'язи право кісточки та відновлюватиметься кілька місяців, повідомляє AS.

Читайте також:

Один із лідерів середньої лінії "Барселони" не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. 26-річний Френкі Де Йонг залишив поле на ношах у недавньому поєдинку "синьо-гранатових" проти "Сельти". Його повернення до ладу відбудеться не раніше початку листопада.

Хто замінить Де Йонга

У тренерського штабу "Барселони" залишилося лише кілька номінальних центральних захисників. Йдеться про Гаві, а також про новачків команди Гюндогана та Оріоля. У Каталонії дійшли висновку про те, що необхідно форсувати одужання Педрі, який 24 серпня отримав розрив прямого м'яза стегна правої ноги.

Френкі Де Йонг
Френкі Де Йонг зазнав травми. Фото: REUTERS/Albert Gea

Повернення Педрі на поле стає критично необхідним для "Барселони", яку наприкінці жовтня зіграє домашнє "Ель Класіко" проти мадридського "Реала".

Найближчим часом каталонці зіграють два поєдинки з донецьким "Шахтарем". Де Йонг точно не допоможе своїй команді 25 жовтня, але він може повернутися в дію до зустрічі у відповідь з "гірниками" сьомого листопада.

Нагадаємо, Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто очікувати на трансфер. 

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже обрав команду. 

Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ. 

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо". 

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз