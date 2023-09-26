Де Йонг зможе зіграти з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Френкі Де Йонг у формі збірної Нідерландів. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Півзахисник збірної Нідерландів та "Барселони" Френкі Де Йонг надовго вибув з ладу. Хавбек каталонської команди отримав травму у матчі Ла-Ліги проти "Сельти" (3:2).

Хавбек пошкодив м'язи право кісточки та відновлюватиметься кілька місяців, повідомляє AS.

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Один із лідерів середньої лінії "Барселони" не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. 26-річний Френкі Де Йонг залишив поле на ношах у недавньому поєдинку "синьо-гранатових" проти "Сельти". Його повернення до ладу відбудеться не раніше початку листопада.

Хто замінить Де Йонга

У тренерського штабу "Барселони" залишилося лише кілька номінальних центральних захисників. Йдеться про Гаві, а також про новачків команди Гюндогана та Оріоля. У Каталонії дійшли висновку про те, що необхідно форсувати одужання Педрі, який 24 серпня отримав розрив прямого м'яза стегна правої ноги.

Френкі Де Йонг зазнав травми. Фото: REUTERS/Albert Gea

Повернення Педрі на поле стає критично необхідним для "Барселони", яку наприкінці жовтня зіграє домашнє "Ель Класіко" проти мадридського "Реала".

Найближчим часом каталонці зіграють два поєдинки з донецьким "Шахтарем". Де Йонг точно не допоможе своїй команді 25 жовтня, але він може повернутися в дію до зустрічі у відповідь з "гірниками" сьомого листопада.

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