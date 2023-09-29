У "Реалі" прокоментували скандал із "Барселоною" та підкупом суддів

Гравці "Реалу" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Juan Medina

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті прокоментував скандал про передбачуваний підкуп "Барселоною" колишнього віцепрезидента технічного комітету футбольних арбітрів Іспанії Хосе Марії Негрейри. Каталонський клуб можуть знизити у класі, якщо звинувачення буде доведено.

Анчелотті турбує ситуація із впливом окремих клубів на суддів, повідомляє Marca.

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Напередодні з'ясувалося, що голова Слідчого суду Барселони Хоакін Агірре висунув звинувачення на адресу "Барселони". Суддя вважає, що виплати каталонському клубу на банківський рахунок колишнього віцепрезидента технічного комітету суддів Іспанії Хосе Марії Негрейри було злочином.

Тренер "Барселони" Хаві допомагає своїм гравцям. Фото: REUTERS/Albert Gea

Що сказав Анчелотті про "Барселону"

Наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті заявив, що "глибоко стурбований" ситуацією довкола скандалу з каталонським клубом. Італійський наставник вважає, що не можна заважати правосуддю у роботі над цією резонансною справою.

Анчелотті впевнений, що арбітри повинні бути недоторканними в будь-якій країні, а будь-яка спроба їхнього підкупу має бути покарана. Тренер "Реал" стежить за ситуацією, як і усі представники світу футболу.

"Я вже дуже давно займаюся цим видом спорту. Спочатку як футболіст, тепер як тренер. Я бачив багато чого, поганого теж було чимало. І я впевнений, що на такі ситуації необхідно миттєво реагувати", — заявив Карло Анчелотті.

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