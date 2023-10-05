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Сане з "Баварії" перейде в "Барселону" чи "Реал"

5 жовтня 2023 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сане з "Баварії" перейде в "Барселону" чи "Реал"
Лерой Сане у матчі за "Баварію". Фото: REUTERS/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини Лерой Сане може продовжити кар'єру в іспанській Ла-Лізі. У послугах футболіста зацікавлені місцеві гранди "Барселона" та мадридський "Реал".

"Баварії" не проти відпустити Сане за розумну суму, повідомляє Bild.

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Мюнхенська "Баварія" наступного літа отримає відразу кілька пропозицій щодо 27-річного атакувального півзахисника Лероя Сане. Іспанські гранди "Реал" та "Барселона" відправлять німецькому клубу пропозиції щодо трансферу футболіста.

Відхід Сане з "Баварії"

Лерой Сане здатний зіграти на трьох позиціях в атаці: на обох флангах та у центрі півзахисту. Він перейшов до "Баварії" у 2020 році з англійського "Манчестер Сіті" за 49 млн євро. Мюнхенці готові продати гравця за суму від 65 млн євро.

Лерой Сані
Лерой Сане святкує гол. Фото: REUTERS/Michaela Rehle

У сезоні 2022/2023 Сані провів за "Баварію" 44 поєдинки у всіх турнірах, забив 14 голів та зробив 10 результативних передач. Однак тренерський штаб Томаса Тухеля готовий попрощатися з гравцем, щоб отримати гроші на інших футболістів.

За підсумками шостого туру Бундесліги "Баварія" посідає третє місце у турнірній таблиці Бундесліги. Лерой Сане забив п'ять голів у шести матчах чемпіонату Німеччини.

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