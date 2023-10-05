Судаков привернув увагу топклубу: за гравцем вже виїхали

Георгій Судаков у матчі з "Антверпеном". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Туринський "Ювентус" дедалі наполегливіше починає цікавитися Георгієм Судаковим. Скаути італійської команди відвідують матчі за участю півзахисника збірної України.

Представники "старої синьйори" спостерігали за грою Судакова у поєдинку з "Антверпеном" у Лізі чемпіонів, повідомляє TuttoMercatoweb.

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Трансфер Георгія Судакова став одним із пріоритетних завдань туринського "Ювентуса". Взимку 21-річний футболіст може стати футболістом італійського клубу. "Стара синьйора" хоче закрити угоду з "Шахтарем" якнайшвидше.

Георгій Судаков під час атаки "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Перехід Судакова до "Ювентуса"

Контракт молодого півзахисника з "гірниками" закінчиться влітку 2028 року, а орієнтовна трансферна вартість футболіста становить 15 млн євро. Керівництво донецького клубу хоче отримати за лідера команди набагато більше, тож "Ювентусу" доведеться виявити наполегливість, щоб запросити українського футболіста.

Скаути італійської команди побували на матчі "Антверпена" із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів, який "гірники" виграли з рахунком 3:2. Їхнім завданням було зібрати якнайбільше інформації про Судакова перед тим, як "Ювентус" зробить офіційну пропозицію щодо гравця.

Якщо раніше італійці хотіли підписати півзахисника збірної України влітку 2024 року, то тепер повідомляється, що Ювентус спробує запросити Судакова вже в січні.

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