Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь arrow

"Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь

6 октября 2023 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь
Георгий Бущан на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" может продать сразу двух футболистов в январе 2024 года. Украинский клуб ждет предложения от нескольких зарубежных клубов. 

Руководство "бело-синих" готово рассмотреть любое вігодное предложение по своим игрокам, сообщает Hurriyet

Читайте также:

Президент "Динамо" Игорь Суркис не собирается удерживать в команде футболистов, которых захотят пригласить к себе зарубежные клубы при условии, что за игроков хорошо заплатят. Киевлянам необходимы деньги, так что ближайшей зимой можно ждать очередных продаж.

Кого отпустит "Динамо" 

Голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский остаются в сфере интересов клубов из Турции, Италии и Германии. Капитан "Динамо" может продолжить карьеру в одной из стамбульских команд. "Бешикташ" уже готовит предложение по 30-летнему игроку. "Фенербахче" тоже рассматривает Буяльского в качества одного из вариантов усиления игры в центре поля. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Георгий Бущан может продолжить карьеру в "Галатасарае", который готов предложить за вратаря порядка четырех миллионов евро. "Динамо" хочет заработать гораздо больше на продаже своего основного вратаря, так что ожидаются сложные переговоры. Также интерес к Бущану проявляют итальянские "Фиорентина" и "Сассуоло". 

Контракт Георгия Бущана с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. Соглашение Виталия Буяльского с киевским клубом истекает на год раньше. 

Напомним, Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии. 

"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура. 

Судаков привлек внимание топ-клуба: за игроком уже выехали. 

Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

17:09 Кто имеет право служить в ВСУ по месту жительства: полный список

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз