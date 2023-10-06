"Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь

Георгий Бущан на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" может продать сразу двух футболистов в январе 2024 года. Украинский клуб ждет предложения от нескольких зарубежных клубов.

Руководство "бело-синих" готово рассмотреть любое вігодное предложение по своим игрокам, сообщает Hurriyet.

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Президент "Динамо" Игорь Суркис не собирается удерживать в команде футболистов, которых захотят пригласить к себе зарубежные клубы при условии, что за игроков хорошо заплатят. Киевлянам необходимы деньги, так что ближайшей зимой можно ждать очередных продаж.

Кого отпустит "Динамо"

Голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский остаются в сфере интересов клубов из Турции, Италии и Германии. Капитан "Динамо" может продолжить карьеру в одной из стамбульских команд. "Бешикташ" уже готовит предложение по 30-летнему игроку. "Фенербахче" тоже рассматривает Буяльского в качества одного из вариантов усиления игры в центре поля.

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Георгий Бущан может продолжить карьеру в "Галатасарае", который готов предложить за вратаря порядка четырех миллионов евро. "Динамо" хочет заработать гораздо больше на продаже своего основного вратаря, так что ожидаются сложные переговоры. Также интерес к Бущану проявляют итальянские "Фиорентина" и "Сассуоло".

Контракт Георгия Бущана с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года. Соглашение Виталия Буяльского с киевским клубом истекает на год раньше.

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