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"Динамо" продасть двох гравців основного складу: про кого йдеться

6 жовтня 2023 09:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" продасть двох гравців основного складу: про кого йдеться
Георгій Бущан під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" може продати одразу двох футболістів у січні 2024 року. Український клуб чекає на пропозиції від кількох закордонних клубів.

Керівництво "біло-синіх" готове розглянути будь-яку вигідну пропозицію щодо своїх гравців, повідомляє Hurriyet.

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс не збирається утримувати у команді футболістів, яких захочуть запросити до себе закордонні клуби за умови, що за гравців добре заплатять. Киянам необхідні гроші, тож найближчої зими можна чекати чергового продажу.

Кого відпустить "Динамо"

Голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський залишаються у сфері інтересів клубів із Туреччини, Італії та Німеччини. Капітан "Динамо" може продовжити кар'єру в одній зі стамбульських команд. "Бешикташ" вже готує пропозицію щодо 30-річного гравця. "Фенербахче" теж розглядає Буяльського як один з варіантів посилення гри в центрі поля.

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Георгій Бущан може продовжити кар'єру в "Галатасараї", який готовий запропонувати за воротаря близько чотирьох мільйонів євро. "Динамо" хоче заробити набагато більше на продажі свого основного воротаря, тож очікуються складні переговори. Також інтерес до Бущана виявляють італійські "Фіорентина" та "Сассуоло".

Контракт Георгія Бущана із "Динамо" розрахований до літа 2026 року. Термін дії угоди Віталія Буяльського з київським клубом спливає на рік раніше.

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