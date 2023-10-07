Колишній тренер "Шахтаря" може очолити мадридський "Реал"

Футболісти "Реалу" під час матчу. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Керівництво мадридського "Реала" вже активно шукає заміну для Карло Анчелотті. Наступного літа іспанський клуб може очолити новий наставник.

Одним із кандидатів на цю посаду став колишній головний тренер донецького "Шахтаря", повідомляє TEAMtalk.

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Контракт Карло Анчелотті із мадридським "Реалом" спливає влітку 2024 року. Італійський тренер не хоче продовжувати угоду. Після "бланкос" він очолить збірну Бразилії. А "королівський клуб" вже шукає нового тренера.

Хто може очолити "Реал"

Одним із головних кандидатів на позицію наставника "бланкос" є головний тренер англійського "Брайтона" Роберто Де Дзербі. Він перебрався до АПЛ з "Шахтаря" восени 2022 року і досяг з "чайками" помітного прогресу.

Карло Анчелотті піде з "Реалу". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Контракт Де Дзербі із "Брайтоном" діє до літа 2026 року. Керівництво англійського клубу хоче продовжити контракт з італійським фахівцем. Якщо "Реал" захоче запросити 44-річного Де Дзербі, йому доведеться заплатити "Брайтону" майже 12 млн євро.

Роберто Де Дзербі на тренуванні. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Іншими кандидатами на посаду головного тренера мадридців є Рауль Гонсалес, Дідьє Дешам та наставник "Жирони" Мічел.

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