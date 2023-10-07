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Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал"

7 октября 2023 18:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал"
Футболисты "Реала" во время матча. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство мадридского "Реала" уже активно ищет замену для Карло Анчелотти. Следующим летом испанский клуб может возглавить новый наставник. 

Одним из кандидатов на эту должность стал бывший главный тренер донецкого "Шахтера", сообщает TEAMtalk

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Контракт Карло Анчелотти с мадридским "Реалом" истекает летом 2024 года. Итальянский тренер не хочет продлевать соглашение. После "бланкос" он возглавит сборную Бразилии. А "королевский клуб" уже ищет нового тренера. 

Кто может возглавить "Реал" 

Одним из главных кандидатов на позицию наставника "бланкос" является главный тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби. Он перебрался в АПЛ из "Шахтера" осенью 2022 года и добился с "чайками" заметного прогресса. 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти уйдет из "Реала". Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Контракт Де Дзерби с "Брайтоном" действует до лета 2026 года. Руководство английского клуба хочет продлить контракт с итальянским специалистом. Если "Реал" захочет пригласить 44-летнего Де Дзерби, ему придется заплатить "Брайтону" почти 12 млн евро. 

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби на тренировке. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Другими кандидатами на пост главного тренера мадридцев являются Рауль Гонсалес, Дидье Дешам и наставник "Жироны" Мичел. 

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