Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник

Виталий Миколенко в матче с "Брентфордом". Фото: REUTERS/Toby Melville

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко может сменить клуб. Молодым футболистом интересуются сразу несколько команд.

Миколенко может остаться в Англии или продолжить карьеру в другой стране, сообщает Daily Mail.

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Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" в январе 2022 года, и его контракт с клубом будет действовать еще несколько лет. Однако уже ближайшей зимой 24-летний футболист может сменить команду. "Ириски" готовы отпустить украинца, если получат хорошее предложение.

Виталий Миколенко против Иссы Каборе из "Лутона". Фото: Reuters/John Clifton

Куда Миколенко уйдет из "Эвертона"

Защитник сборной Украины не стал важным футболистом в игровой схеме команды Шона Дайча. Виталий Миколенко часто выходит на поле, но периодически его критикуют и эксперты, и болельщики команды. Некоторые специалисты уверены, что украинцу не подходит команда из Ливерпуля, а руководство клуба не против отпустить защитника в другой клуб.

Зимой "Эвертон" может получить сразу два предложения по Миколенко. Виталий заинтересовал "Ноттингем Форест", который опережает "ирисок" в турнирной таблице. Также украинский футболист может перейти в немецкий "Байер", который давно следит за прогрессом игрока. Оба клуба готовы направить предложение по Миколенко в офис "Эвертона".

В сезоне 2023/2024 Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" пять матчей в разных турнирах и не отметился результативными действиями. По итогам семи туров английской Премьер-лиги "ириски" занимают 16 место в турнирной таблице. Команда набрала всего четыре очка.

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