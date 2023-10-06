Буяльский назвал главную причину поражения "Динамо" от "Полесья"

Виталий Буяльский перед матчем. Скриншот YouTube

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский оценил поражение своей команды в матче против "Полесья". Киевляне снова пропустили три гола в одной игре.

Буяльский разочарован выступлением "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE.

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Причины поражения "Динамо"

Виталий Буяльский забил два гола в ворота Дениса Бойко, но "Динамо" все равно проиграло в Житомире со счетом 2:3. У капитана "бело-синих" нет претензий к судейству, хотя он и не видел эпизод с причиной удаления Александра Караваева.

Александр Караваев получает красную карточку. Скриншот YouTube

При этом у Буяльского много вопросов к партнерам по команде. Капитан "Динамо" разочарован игрой и тем, что футболисты не сумели довести дело до победы.

"Именно после таких поединков вообще не хочется играть в футбол. Может, пойти в другую профессию. Мы просто опозорились после того, как повели в счете. Лучше вообще не выходить на поле. Тогда просто бы записали техническое поражение.

Каждый футболист "Динамо" прежде всего должен разобраться в себе. Должен ответить на вопрос, что вообще он делает в команде. Если все мы решаем задачу не вылететь, то тогда мы молодцы. Если решаем задачу с чемпионством, то лучше не выходить на поле", — рассказал Виталий Буяльский.

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