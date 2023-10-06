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Буяльский назвал главную причину поражения "Динамо" от "Полесья"

6 октября 2023 18:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский назвал главную причину поражения "Динамо" от "Полесья"
Виталий Буяльский перед матчем. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский оценил поражение своей команды в матче против "Полесья". Киевляне снова пропустили три гола в одной игре. 

Буяльский разочарован выступлением "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Мирча Луческу недоволен игрой "Динамо". Скриншот YouTube

Причины поражения "Динамо" 

Виталий Буяльский забил два гола в ворота Дениса Бойко, но "Динамо" все равно проиграло в Житомире со счетом 2:3. У капитана "бело-синих" нет претензий к судейству, хотя он и не видел эпизод с причиной удаления Александра Караваева. 

Александр Караваев
Александр Караваев получает красную карточку. Скриншот YouTube

При этом у Буяльского много вопросов к партнерам по команде. Капитан "Динамо" разочарован игрой и тем, что футболисты не сумели довести дело до победы. 

"Именно после таких поединков вообще не хочется играть в футбол. Может, пойти в другую профессию. Мы просто опозорились после того, как повели в счете. Лучше вообще не выходить на поле. Тогда просто бы записали техническое поражение. 

Каждый футболист "Динамо" прежде всего должен разобраться в себе. Должен ответить на вопрос, что вообще он делает в команде. Если все мы решаем задачу не вылететь, то тогда мы молодцы. Если решаем задачу с чемпионством, то лучше не выходить на поле", — рассказал Виталий Буяльский. 

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