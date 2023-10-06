Дубль Буяльского в ворота Бойко не помог "Динамо" обыграть "Полесье"

Виталий Буяльский забил два гола. Фото: пресс-служба "Динамо"

В центральном поединке десятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" отправилось в гости к житомирскому "Полесью". Команда Мирчи Луческу в случае победы должна была обойти соперника в турнирной таблице.

Однако матч для "Динамо" получился очень тяжелым, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как "Полесье" играло с "Динамо"

"Полесье" — "Динамо" — 3:2 (1:2)

Голы: Крушинский, 15; Будковский, 64; Козак, 70 — Буяльский, 4, 51 (с пенальти)

"Полесье": Бойко — Морозко, Чоботенко, Крушинский (Гитченко, 71), Шабанов, Смоляков — Козак, Кушниренко, Танковский (Огиря, 83), Макуана — Ариелсон (Будковский, 60).

Тренер: Юрий Калитвинцев.

"Динамо": Бущан — Тымчик (Бенито, 68), Дячук, Сирота, Дубинчак — Бражко, Андриевский — Караваев, Буяльский, Волошин (Кабаев, 68) — Ванат.

Тренер: Мирча Луческу.

Футболисты обеих команд с первых минут матча играли в атакующий футбол, который нравится болельщикам. Моменты часто возникали у ворот как Дениса Бойко, так и Георгия Бущана.

Уже на четвертой минуте встречи "Динамо" удалось забить красивый гол. Андриевский точным пасом нашел на краю чужой штрафной Волошина, который сделал пас пяткой под удар в касание Буяльскому, 0:1!

Но "Полесье" не собиралось сдаваться. На 15-й минуте Кушниренко отпасовал в штрафную "Динамо" на Крушинского, который переиграл Бущана, хотя Георгий почти дотянулся до мяча, 1:1! В середине тайма голкипер киевского клуба спас свою команду после "выстрела" Макуана.

Рефери смотрит повтор. Скриншот YouTube

В начале второго тайма Морозко в своей штрафной придержал рукой за футболку Ваната. Рефери пересмотрел эпизод на видео и назначил пенальти в ворота "Полесья". Буяльский "с точки" оформил дубль, 1:2! Хотя Бойко почти дотянулся до мяча. Буквально сразу же Морозко получил вторую желтую карточку за фол на Волошине и досрочно покинул поле.

Виталий Буяльский перед пенальти. Скриншот YouTube

Преимущество "Динамо" продержалось недолго. На замену вышел Будковский, который после углового с рикошетом от Бражко переиграл Бущана, 2:2! И хозяева поля продолжили атаковать! На 70-й минуте Макуана прошел по левому флангу и сделал точную передачу в штрафную на Будковского. Состоялась скидка на Козака, защитники "Динамо" не помешали ему нанести точный удар, 3:2!

Игроки столичного клуба пошли в атаку большими силами. Андриевский попал в каркас ворот "Полесья", Караваев претендовал на пенальти, Ванат из выгодной позиции послал мяч над перекладиной. "Динамо" пропустило пять мячей в двух последних матчах УПЛ, Луческу кричал на судью на смеси украинского и российского языков, а Караваев получил красную карточку за удар ногой по голове соперника.

"Динамо" во второй раз в сезоне проиграло в рамках УПЛ и пропустило три гола. "Полесье" как минимум ненадолго возглавило турнирную таблицу.

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