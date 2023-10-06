Дубль Буяльського у ворота Бойка не допоміг "Динамо" обіграти "Полісся"
У центральному поєдинку десятого туру української Прем'єр-ліги "Динамо" вирушило у гості до житомирського "Полісся". Команда Мірчі Луческу у разі перемоги мала обійти суперника у турнірній таблиці.
Проте матч для "Динамо" вийшов дуже тяжким, повідомляє портал Новини.LIVE.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик мріяв взяти участь у цьому матчі, але ставки були дуже високі. Юрій Калитвинцев випустив на поле всіх найсильніших гравців, а боксер спостерігав за матчем із трибуни. Щодо київської команди, їй не зміг допомогти травмований Андрій Ярмоленко.
Як "Полісся" грало з "Динамо"
"Полісся" — "Динамо" — 3:2 (1:2)
Голи: Крушинський, 15; Будківський, 64; Козак, 70 — Буяльський, 4, 51 (з пенальті)
"Полісся": Бойко — Морозко, Чоботенко, Крушинський (Гітченко, 71), Шабанов, Смоляков — Козак, Кушніренко, Танковський (Огіря, 83), Макуана — Арієлсон (Будківський, 60).
Тренер: Юрій Калитвинцев.
"Динамо": Бущан — Тимчик (Беніто, 68), Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Караваєв, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 68) — Ванат.
Тренер: Мірча Луческу.
Футболісти обох команд із перших хвилин матчу грали в атакуючий футбол, який подобається вболівальникам. Моменти часто виникали біля воріт як Дениса Бойка, і Георгія Бущана.
Вже на четвертій хвилині зустрічі "Динамо" вдалось забити красивий гол. Андрієвський влучним пасом знайшов на краю чужого штрафного Волошина, який зробив пас п'ятою під удар у дотик Буяльському, 0:1!
Але "Полісся" не збиралося здаватися. На 15-й хвилині Кушніренко відпасував у штрафний "Динамо" на Крушинського, який переграв Бущана, хоча Георгій майже дотягнувся до м'яча, 1:1! У середині тайму голкіпер київського клубу врятував свою команду після пострілу Макуана.
На початку другого тайму Морозко у своєму штрафному притримав рукою за футболку Ваната. Рефері переглянув епізод на відео та призначив пенальті у ворота "Полісся". Буяльський "з крапки" оформив дубль, 1:2! Хоча Бойко майже дістався м'яча. Буквально одразу ж Морозко отримав другу жовту картку за фол на Волошині та достроково залишив поле.
Перевага "Динамо" протрималася недовго. На заміну вийшов Будківський, який після кутового із рикошетом від Бражка переграв Бущана, 2:2! І господарі поля продовжили атакувати! На 70-й хвилині Макуана пройшов лівим флангом і зробив точну передачу до штрафного майданчика на Будківського. Відбулася знижка на Козака, захисники "Динамо" не завадили йому завдати точного удару, 3:2!
Гравці столичного клубу пішли в атаку величезними силами. Андрієвський потрапив у каркас воріт "Полісся", Караваєв претендував на пенальті, Ванат із вигідної позиції послав м'яч над поперечиною. "Динамо" пропустило п'ять м'ячів у двох останніх матчах УПЛ, Луческу кричав на суддю на суміші української та російської мов, а Караваєв отримав червону картку за удар ногою по голові суперника.
"Динамо" вдруге в сезоні програло в рамках УПЛ та пропустило три голи. "Полісся" як мінімум ненадовго очолило турнірну таблицю.
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