Дубль Буяльського у ворота Бойка не допоміг "Динамо" обіграти "Полісся"

Віталій Буяльський забив два голи. Фото: пресслужба "Динамо"

У центральному поєдинку десятого туру української Прем'єр-ліги "Динамо" вирушило у гості до житомирського "Полісся". Команда Мірчі Луческу у разі перемоги мала обійти суперника у турнірній таблиці.

Проте матч для "Динамо" вийшов дуже тяжким, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Лукас Тейлор спостерігає за грою своєї нової команди. Скриншот YouTube

Як "Полісся" грало з "Динамо"

"Полісся" — "Динамо" — 3:2 (1:2)

Голи: Крушинський, 15; Будківський, 64; Козак, 70 — Буяльський, 4, 51 (з пенальті)

"Полісся": Бойко — Морозко, Чоботенко, Крушинський (Гітченко, 71), Шабанов, Смоляков — Козак, Кушніренко, Танковський (Огіря, 83), Макуана — Арієлсон (Будківський, 60).

Тренер: Юрій Калитвинцев.

"Динамо": Бущан — Тимчик (Беніто, 68), Дячук, Сирота, Дубінчак — Бражко, Андрієвський — Караваєв, Буяльський, Волошин (Кабаєв, 68) — Ванат.

Тренер: Мірча Луческу.

Футболісти обох команд із перших хвилин матчу грали в атакуючий футбол, який подобається вболівальникам. Моменти часто виникали біля воріт як Дениса Бойка, і Георгія Бущана.

Вже на четвертій хвилині зустрічі "Динамо" вдалось забити красивий гол. Андрієвський влучним пасом знайшов на краю чужого штрафного Волошина, який зробив пас п'ятою під удар у дотик Буяльському, 0:1!

Але "Полісся" не збиралося здаватися. На 15-й хвилині Кушніренко відпасував у штрафний "Динамо" на Крушинського, який переграв Бущана, хоча Георгій майже дотягнувся до м'яча, 1:1! У середині тайму голкіпер київського клубу врятував свою команду після пострілу Макуана.

Рефері дивиться повтор. Скриншот YouTube

На початку другого тайму Морозко у своєму штрафному притримав рукою за футболку Ваната. Рефері переглянув епізод на відео та призначив пенальті у ворота "Полісся". Буяльський "з крапки" оформив дубль, 1:2! Хоча Бойко майже дістався м'яча. Буквально одразу ж Морозко отримав другу жовту картку за фол на Волошині та достроково залишив поле.

Віталій Буяльський перед пенальті. Скриншот YouTube

Перевага "Динамо" протрималася недовго. На заміну вийшов Будківський, який після кутового із рикошетом від Бражка переграв Бущана, 2:2! І господарі поля продовжили атакувати! На 70-й хвилині Макуана пройшов лівим флангом і зробив точну передачу до штрафного майданчика на Будківського. Відбулася знижка на Козака, захисники "Динамо" не завадили йому завдати точного удару, 3:2!

Гравці столичного клубу пішли в атаку величезними силами. Андрієвський потрапив у каркас воріт "Полісся", Караваєв претендував на пенальті, Ванат із вигідної позиції послав м'яч над поперечиною. "Динамо" пропустило п'ять м'ячів у двох останніх матчах УПЛ, Луческу кричав на суддю на суміші української та російської мов, а Караваєв отримав червону картку за удар ногою по голові суперника.

"Динамо" вдруге в сезоні програло в рамках УПЛ та пропустило три голи. "Полісся" як мінімум ненадовго очолило турнірну таблицю.

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