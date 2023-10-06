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Луческу приготуватися: "Бешикташ" звільнив тренера

6 жовтня 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу приготуватися: "Бешикташ" звільнив тренера
Мірча Луческу під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Турецький "Бешикташ" офіційно оголосив про звільнення головного тренера. Керівництво клубу не влаштували результати команди під керівництвом досвідченого наставника.

Клуб вже шукає нового головного тренера, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Fanatik.

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Образник київського "Динамо" залишився без головного тренера. Це сталося після поразки "Бешикташу" від швейцарського "Лугано" з рахунком 2:3 у другому турі групового етапу Ліги Конференцій. Керівництво турецького клубу ухвалило рішення про дострокове розірвання контракту з Шенолом Гюнешем.

Шенол Гюнеш
Шенол Ґюнеш відповідає на запитання журналістів. Скриншот YouTube

Хто стане тренером "Бешикташа"

Досвідчений наставник очолив стамбульський клуб лише у жовтні 2022 року. Гюнеш допоміг "Бешикташу" фінішувати на третьому місці у турнірній таблиці. Проте зараз "чорні орли" опинилися вже на четвертому місці у чемпіонаті Туреччини. У Лізі Конференцій вони займають третій рядок у своєму квартеті.

Наразі є два основні кандидати на посаду головного тренера "Бешикташа". У цей клуб уже давно сватають наставника "Динамо" Мірчу Луческу, чий контракт із київським клубом спливає влітку наступного року.

Головним конкурентом румунського фахівця є Ігор Тудор. Хорватський тренер після виходу з французького "Марселя" влітку 2023 залишається безробітним.

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