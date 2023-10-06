Ребров викликав до збірної України ще одного гравця: про кого йдеться

Сергій Ребров під час тренування. Скриншот YouTube

Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав до національної команди ще одного футболіста. Захисник "Дніпра-1" Олександр Сваток готуватиметься до матчів Євро-2024 з іншими гравцями "синьо-жовтих".

Сваток переведений у заявку збірної України із резервного списку, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Захисник Олександр Сваток отримає шанси вийти на поле у складі збірної України у поєдинках відбору на Євро-2024. Національна команда зіграє у жовтні спочатку з Північною Македонією, а потім і з Мальтою.

Олександр Сваток перед грою. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Сваток приїде до збірної України

Тренерський штаб Сергія Реброва не зможе розраховувати у найближчих поєдинках на травмованих Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка. Натомість із резервного до основного списку команди було переведено Олександра Пихальонка та Назарія Русина.

Однак не було повідомлень про те, що хтось із гравців основної заявки збірної України отримав травму. УАФ просто оголосив, що Сваток переведений до основного списку національної команди. На рахунку захисника два матчі у складі збірної України.

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