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Циганкова замінимо, але це втрата: тренер "Жирони" розповів про майбутнє українця

6 жовтня 2023 11:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Циганкова замінимо, але це втрата: тренер "Жирони" розповів про майбутнє українця
Віктор Циганков у матчі з "Реалом". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков продовжує відновлюватись після травми. Головний тренер "Жирони" Мічел назвав термін повернення футболіста на поле.

У найближчих матчах каталонська команда буде змушена обійтися без Циганкова, повідомляє Marca.

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Мічел прокоментував моральний стан футболістів після поразки від "Реала" (0:3) у минулому турі чемпіонату Іспанії. У "Жироні" готувалися до такого результату, і зараз для команди важливо зберегти власну ігрову філософію.

Віктор Циганков
Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Коли повернеться Циганков

Мічел підтвердив, що Віктор Циганков уже тренується за індивідуальною програмою. Однак, це не означає, що український футболіст скоро зможе знову вийти на поле. Травми вивела Циганкова зі складу щонайменше на три тижні. За словами тренера "Жирони", це серйозна втрата для команди, але каталонці мають футболістів, які зможуть замінити Віктора.

"Жирона" після восьми турів йде на третьому місці у турнірній таблиці. Найближчі матчі команди:

  • 07.10 "Кадіс" — "Жирона"
  • 22.10 "Жирона" — "Альмерія"
  • 27.10 "Жирона" — "Сельта"

Циганков пропустить найближчі матчі збірної України у відборі до Євро-2024. Він не зіграє проти команд Північної Македонії та Мальти.

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