Цыганкова заменим, но это потеря: тренер "Жироны" рассказал о будущем украинца

Виктор Цыганков в матче с "Реалом". Фото: instagram.com/gironafc/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы. Главный тренер "Жироны" Мичел назвал сроки возвращения футболиста на поле.

В ближайших матчах каталонская команда будет вынуждена обойтись без Цыганкова, сообщает Marca.

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Мичел прокомментировал моральное состояние футболистов после разгромного поражения от "Реала" (0:3) в прошлом туре чемпионата Испании. В "Жироне" готовились к подобному исходу, и сейчас для команды важно сохранить собственную игровую философию.

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Когда вернется Цыганков

Мичел подтвердил, что Виктор Цыганков уже тренируется по индивидуальной программе. Однако это не означает, что украинский футболист скоро сможет снова выйти на поле. Травмы вывела Цыганкова из состава как минимум на три недели. По словам тренера "Жироны", это серьезная потеря для команды, но у каталонцев есть футболисты, которые смогут заменить Виктора.

"Жирона" после восьми туров идет на третьем месте в турнирной таблице. Ближайшие матчи команды:

07.10 "Кадис" — "Жирона"

22.10 "Жирона" — "Альмерия"

27.10 "Жирона" — "Сельта"

Цыганков пропустит ближайшие матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024. Он не сыграет против команд Северной Македонии и Мальты.

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