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Ребров вызвал в сборную Украины еще одного игрока: о ком речь

6 октября 2023 14:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров вызвал в сборную Украины еще одного игрока: о ком речь
Сергей Ребров во время тренировки. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в национальную команду еще одного футболиста. Защитник "Днепра-1" Александр Сваток будет готовиться к матчам Евро-2024 с другими игроками "сине-желтых". 

Сваток переведен в заявку сборной Украины из резервного списка, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола. 

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Защитник Александр Сваток получит шансы выйти на поле в составе сборной Украины в поединках отбора на Евро-2024. Национальная команда сыграет в октябре сначала с Северной Македонией, а затем и с Мальтой. 

Александр Сваток
Александр Сваток перед игрой. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Сваток приедет в сборную Украины 

Тренерский штаб Сергея Реброва не сможет рассчитывать в ближайших поединках на травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Вместо них из резервного в основной список команды были переведены Александр Пихаленок и Назарий Русин. 

Однако не было сообщений о том, что кто-то еще из игроков основной заявки сборной Украины получил травму. УАФ просто объявил, что Сваток переведен в основной список национальной команды. На счету защитника два матча в составе сборной Украины. 

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