Ребров вызвал в сборную Украины еще одного игрока: о ком речь

Сергей Ребров во время тренировки. Скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в национальную команду еще одного футболиста. Защитник "Днепра-1" Александр Сваток будет готовиться к матчам Евро-2024 с другими игроками "сине-желтых".

Сваток переведен в заявку сборной Украины из резервного списка, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Александр Сваток перед игрой. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Сваток приедет в сборную Украины

Тренерский штаб Сергея Реброва не сможет рассчитывать в ближайших поединках на травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Вместо них из резервного в основной список команды были переведены Александр Пихаленок и Назарий Русин.

Однако не было сообщений о том, что кто-то еще из игроков основной заявки сборной Украины получил травму. УАФ просто объявил, что Сваток переведен в основной список национальной команды. На счету защитника два матча в составе сборной Украины.

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