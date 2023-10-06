Ребров вызвал в сборную Украины еще одного игрока: о ком речь
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в национальную команду еще одного футболиста. Защитник "Днепра-1" Александр Сваток будет готовиться к матчам Евро-2024 с другими игроками "сине-желтых".
Сваток переведен в заявку сборной Украины из резервного списка, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Защитник Александр Сваток получит шансы выйти на поле в составе сборной Украины в поединках отбора на Евро-2024. Национальная команда сыграет в октябре сначала с Северной Македонией, а затем и с Мальтой.
Сваток приедет в сборную Украины
Тренерский штаб Сергея Реброва не сможет рассчитывать в ближайших поединках на травмированных Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко. Вместо них из резервного в основной список команды были переведены Александр Пихаленок и Назарий Русин.
Однако не было сообщений о том, что кто-то еще из игроков основной заявки сборной Украины получил травму. УАФ просто объявил, что Сваток переведен в основной список национальной команды. На счету защитника два матча в составе сборной Украины.
Напомним, "Динамо" продаст двух игроков основного состава: о ком идет речь.
Цыганкова заменим, но это потеря: тренер "Жироны" рассказал о будущем украинца.
Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб.
Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии.
"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура.