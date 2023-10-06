Луческу приготовиться: "Бешикташ" уволил тренера

Мирча Луческу во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Турецкий "Бешикташ" официально объявил об увольнении главного тренера. Руководство клуба не устроили результаты команды под руководством опытного наставника.

Клуб уже ищет нового главного тренера, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fanatik.

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Обидчик киевского "Динамо" остался без главного тренера. Это произошло после поражения "Бешикташа" от швейцарского "Лугано" со счетом 2:3 во втором туре группового этапа Лиги Конференций. Руководство турецкого клуба приняло решение о досрочном расторжении контракта с Шенолом Гюнешем.

Шенол Гюнеш отвечает на вопросы журналистов. Скриншот YouTube

Кто станет тренером "Бешикташа"

Опытный наставник возглавил стамбульский клуб только в октябре 2022 года. Гюнеш помог "Бешикташу" финишировать на третьем месте в турнирной таблице. Однако сейчас "черные орлы" оказались уже на четвертом месте в чемпионате Турции. В Лиге Конференций они занимают третью строчку в своем квартете.

В настоящее время есть два основных кандидата на пост главного тренера "Бешикташа". В этот клуб уже давно сватают наставника "Динамо" Мирчу Луческу, чей контракт с киевским клубом истекает летом следующего года.

Главным конкурентом румынского специалиста является Игор Тудор. Хорватский тренер после ухода из французского "Марселя" летом 2023 года остается безработным.

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