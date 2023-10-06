Калитвинцев рассказал, почему "Полесье" сумело обыграть "Динамо"

Юрий Калитвинцев отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу житомирской команды над "Динамо" в десятом туре украинской Премьер-лиги.

"Полесье" совершило камбэк и возглавило турнирную таблицу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды провали в атаках большую часть поединка. "Динамо" дважды вело в счете, но "Полесье" быстро реагировало на ситуацию и отыгрывалось. Победный гол хозяева поля забили в меньшинстве и довели игру до победы.

Футболисты "Полесья" празднуют победу. Скриншот YouTube

Что сказал Калитвинцев о победе "Полесья"

Наставник житомирской команды признался, что у него отличное настроение по итогам исторического матча для "Полесья". Юрий Калитвинцев напомнил, что его тренерскому штабу всего за три месяца удалось создать конкурентноспособную команду. Специалисту было сложно говорить из-за переизбытка эмоций.

"У футболистов "Полесья" есть характер. И не важно, сколько футболистов на поле. Главное понимать, как играть против соперника. И ребята бесстрашно противостоят любой команде.

Первое место в турнирной таблице? Я сказал парням, чтобы они две недели не смотрели в таблицу. Матч против "Динамо" стал футбольным праздником для Житомира", — рассказал Юрий Калитвинцев.

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