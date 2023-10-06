Калитвинцев розповів, чому "Полісся" зуміло обіграти "Динамо"

Юрій Калитвинцев відповідає на запитання. Скриншот YouTube

Головний тренер "Полісся" Юрій Калитвинцев прокоментував перемогу житомирської команди над "Динамо" у десятому турі української Прем'єр-ліги.

"Полісся" зробило камбек і очолило турнірну таблицю, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди провали в атаках більшу частину поєдинку. "Динамо" двічі вело в рахунку, але "Полісся" швидко реагувало на ситуацію та відігравалося. Переможний гол господарі поля забили у меншості та довели гру до перемоги.

Футболісти "Полісся" святкують перемогу. Скриншот YouTube

Що сказав Калитвинцев про перемогу "Полісся"

Наставник житомирської команди зізнався, що має відмінний настрій за підсумками історичного матчу для "Полісся". Юрій Калитвинцев нагадав, що його тренерському штабу лише за три місяці вдалося створити конкурентну команду. Фахівцю було важко говорити через надлишок емоцій.

"У футболістів "Полісся" є характер. І не важливо скільки футболістів на полі. Головне розуміти, як грати проти суперника. І хлопці безстрашно протистоять будь-якій команді.

Перше місце у турнірній таблиці? Я сказав хлопцям, щоби вони два тижні не дивилися в таблицю. Матч проти "Динамо" став футбольним святом для Житомира", — розповів Юрій Калитвинцев.

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