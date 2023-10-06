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Буяльський назвав головну причину поразки "Динамо" від "Полісся"

6 жовтня 2023 18:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Буяльський назвав головну причину поразки "Динамо" від "Полісся"
Віталій Буяльський перед матчем. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський дав оцінку поразці своєї команди у матчі проти "Полісся". Кияни знову пропустили три голи в одній грі.

Буяльський розчарований виступом "Динамо", повідомляє портал Новини LIVE.

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Мірча Луческу
Мірча Луческу незадоволений грою "Динамо". Скриншот YouTube

Причини поразки "Динамо"

Віталій Буяльський забив два голи у ворота Дениса Бойка, але "Динамо" все одно програло у Житомирі з рахунком 2:3. Капітан "біло-синіх" не має претензій до суддівства, хоча він і не бачив епізод із причиною видалення Олександра Караваєва.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв отримує червону картку. Скриншот YouTube

При цьому Буяльський має багато питань до партнерів по команді. Капітан "Динамо" розчарований грою і тим, що футболісти не змогли довести справу до перемоги.

"Саме після таких поєдинків взагалі не хочеться грати у футбол. Може, піти в іншу професію. Ми просто зганьбилися після того, як повели в рахунку. Краще взагалі не виходити на поле. Тоді просто записали б технічну поразку.

Кожен футболіст "Динамо" насамперед має розібратися у собі. Маю відповісти на запитання, що взагалі він робить у команді. Якщо ми вирішуємо завдання не вилетіти, тоді ми молодці. Якщо вирішуємо завдання із чемпіонством, то краще не виходити на поле", — розповів Віталій Буяльський.

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