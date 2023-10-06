Буяльський назвав головну причину поразки "Динамо" від "Полісся"

Віталій Буяльський перед матчем. Скриншот YouTube

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський дав оцінку поразці своєї команди у матчі проти "Полісся". Кияни знову пропустили три голи в одній грі.

Буяльський розчарований виступом "Динамо", повідомляє портал Новини LIVE.

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Причини поразки "Динамо"

Віталій Буяльський забив два голи у ворота Дениса Бойка, але "Динамо" все одно програло у Житомирі з рахунком 2:3. Капітан "біло-синіх" не має претензій до суддівства, хоча він і не бачив епізод із причиною видалення Олександра Караваєва.

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При цьому Буяльський має багато питань до партнерів по команді. Капітан "Динамо" розчарований грою і тим, що футболісти не змогли довести справу до перемоги.

"Саме після таких поєдинків взагалі не хочеться грати у футбол. Може, піти в іншу професію. Ми просто зганьбилися після того, як повели в рахунку. Краще взагалі не виходити на поле. Тоді просто записали б технічну поразку.

Кожен футболіст "Динамо" насамперед має розібратися у собі. Маю відповісти на запитання, що взагалі він робить у команді. Якщо ми вирішуємо завдання не вилетіти, тоді ми молодці. Якщо вирішуємо завдання із чемпіонством, то краще не виходити на поле", — розповів Віталій Буяльський.

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