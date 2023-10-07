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Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник

7 жовтня 2023 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко покине "Евертон": до якого клубу перейде захисник
Віталій Миколенко у матчі з "Брентфордом". Фото: REUTERS/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко може змінити клуб. Молодим футболістом цікавляться одразу кілька команд.

Миколенко може залишитися в Англії або продовжити кар'єру в іншій країні, повідомляє Daily Mail.

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Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" в січні 2022 року, і його контракт з клубом діятиме ще кілька років. Проте вже найближчої зими 24-річний футболіст може змінити команду. "Іриски" готові відпустити українця, якщо отримають гарну пропозицію.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко проти Ісси Каборе з "Лутона". Фото: Reuters/John Clifton

Куди Миколенко піде з "Евертону"

Захисник збірної України не став важливим футболістом в ігровій схемі команди Шона Дайча. Віталій Миколенко часто виходить на поле, але періодично його критикують і експерти, і вболівальники команди. Деякі фахівці впевнені, що українцю не підходить команда з Ліверпуля, а керівництво клубу не проти відпустити захисника до іншого клубу.

Взимку "Евертон" може отримати відразу дві пропозиції щодо Миколенка. Віталій зацікавив "Ноттінгем Форест", який випереджає "ірисок" у турнірній таблиці. Також український футболіст може перейти до німецького "Баєра", який давно стежить за прогресом гравця. Обидва клуби готові направити пропозицію щодо Миколенка до офісу "Евертона".

У сезоні 2023/2024 Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" п'ять матчів у різних турнірах і не відзначився результативними діями. За підсумками семи турів англійської Прем'єр-ліги "іриски" посідають 16 місце у турнірній таблиці. Команда набрала лише чотири очки.

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