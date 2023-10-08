Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит

Мирча Луческу наблюдает за игрой "Динамо". Скриншот YouTube

Руководство киевского "Динамо" максимально приблизилось к идее смены главного тренера команды. Мирча Луческу может досрочно уйти в отставку.

В столичном клубе уже ищут замену румынскому наставнику, сообщает Hurriyet.

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Мирча Луческу с большой долей вероятности в ближайшее время уйдет из "Динамо". Контракт 78-летнего наставника действует до июня следующего года, однако стороны могут досрочно расторгнуть соглашение.

Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube

Кто возглавит "Динамо"

Еще недавно была информация о том, что Мирча Луческу может подписать новый контракт с украинским клубом. Однако серия неудач команды под руководством румынского тренера изменила планы и самого наставника, и руководства клуба.

Если Мирча Луческу уйдет из "Динамо" в январе 2024 года, его место может занять Александр Шовковский. Бывший вратарь сборной Украины входит в тренерский штаб румынского тренера. Помимо этого активизировались слухи об заинтересованности "Динамо" в услугах наставника полтавской "Ворсклы" Виктора Скрипника.

Куда уйдет Луческу

В ближайшее время нынешний тренер "Динамо" может получить предложение от турецкого "Бешикташа". Наставник уже работал со стамбульской командой с 2002 по 2004 годы и делал ее чемпионом страны.

Недавно "Бешикташ" уволил Шенола Гюнеша. Руководство стамбульского клуба готовит предложение для румынского наставника.

Киевское "Динамо" сыграла в этом сезоне семь матчей в украинской Премьер-лиге, в которых пять раз победило и дважды уступило соперникам. Команда занимает пятое место в турнирной таблице.

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