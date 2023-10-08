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Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит

8 октября 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит
Мирча Луческу наблюдает за игрой "Динамо". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" максимально приблизилось к идее смены главного тренера команды. Мирча Луческу может досрочно уйти в отставку. 

В столичном клубе уже ищут замену румынскому наставнику, сообщает Hurriyet

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Мирча Луческу с большой долей вероятности в ближайшее время уйдет из "Динамо". Контракт 78-летнего наставника действует до июня следующего года, однако стороны могут досрочно расторгнуть соглашение. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube

Кто возглавит "Динамо" 

Еще недавно была информация о том, что Мирча Луческу может подписать новый контракт с украинским клубом. Однако серия неудач команды под руководством румынского тренера изменила планы и самого наставника, и руководства клуба. 

Если Мирча Луческу уйдет из "Динамо" в январе 2024 года, его место может занять Александр Шовковский. Бывший вратарь сборной Украины входит в тренерский штаб румынского тренера. Помимо этого активизировались слухи об заинтересованности "Динамо" в услугах наставника полтавской "Ворсклы" Виктора Скрипника. 

Куда уйдет Луческу 

В ближайшее время нынешний тренер "Динамо" может получить предложение от турецкого "Бешикташа". Наставник уже работал со стамбульской командой с 2002 по 2004 годы и делал ее чемпионом страны. 

Недавно "Бешикташ" уволил Шенола Гюнеша. Руководство стамбульского клуба готовит предложение для румынского наставника. 

Киевское "Динамо" сыграла в этом сезоне семь матчей в украинской Премьер-лиге, в которых пять раз победило и дважды уступило соперникам. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. 

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