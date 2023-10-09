Сікан зацікавив два італійські клуби: "Шахтар" чекає пропозиції щодо гравця

Данило Сікан у матчі за "Шахтар". Фото: instagram.com/danilsikan/

Форвард збірної України Данило Сікан привернув увагу скаутів закордонних клубів. Успішна гра футболіста за "Шахтар" викликала інтерес у представників Італії та Туреччини.

Данило Сікан може піти з "Шахтаря", якщо клуб отримає вигідну пропозицію щодо гравця, повідомляє TuttoMercatoweb.

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Данило Сікан може повторити шлях Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна. Молодий форвард може стати ще одним вихованцем "Шахтаря", який продовжить кар'єру у закордонному клубі. Гравцем цікавляться одразу кілька відомих команд.

Куди може перейти Сікан

Одразу два представники італійської Серії А розглядають варіант із запрошенням форварда збірної України. "Монца" та "Болонья", які після восьми турів національної першості посідають сьоме та одинадцяте місце у турнірній таблиці, хочуть посилити власний атакуючий потенціал. При цьому "Монца" вже понад рік спостерігає за прогресом Сікана.

Данило Сікан та Лассіна Траоре. Фото: instagram.com/danilsikan/

Також у послугах Данила зацікавлений турецький "Галатасарай". Стамбульський клуб звернув увагу на форварда ще минулого сезону і продовжує за ним спостерігати. Турки налаштовані не так рішуче, як італійські клуби.

Контракт Данила Сікана із "Шахтарем" діє до літа 2028 року. Його орієнтовна трансферна вартість складає чотири мільйони євро. Цього сезону форвард забив три голи та зробив стільки ж результативних передач.

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