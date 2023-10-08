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Лунін вибув із заявки збірної України на Євро-2024: що вирішив Ребров

8 жовтня 2023 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін вибув із заявки збірної України на Євро-2024: що вирішив Ребров
Ребров та Мудрик перед благодійною грою. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У заявці збірної України на матчі відбору Євро-2024 відбулася чергова заміна. Цього разу Сергій Ребров провів рокірування серед воротарів.

Андрій Лунін не допоможе національній команді у жовтні, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу (УАФ).

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Останнім часом Андрій Лунін майже не має ігрової практики в мадридському "Реалі". Місце основного голкіпера іспанської команди зайняв Кепа Аррісабалага. Але не це спричинило виключення Луніна із заявки збірної України.

Андрій Лунін
Андрій Лунін на тренуванні. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Ребров запросив до команди Різника

Андрій Лунін отримав травму під час одного із нещодавніх тренувань. У 24-річного воротаря виникли проблеми зі спиною. Він не міг приїхати до табору збірної України й відновлюватиметься за індивідуальною програмою.

Дмитро Різник
Дмитро Різник під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Головний тренер збірної України запросив голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника. У неділю, восьмого жовтня, національна команда зібралася в Празі. Завтра футболісти розпочнуть підготовчий збір до матчів відбору на Євро-2024.

У жовтні національна команда проведе два матчі:

  • 14.10 Україна — Північна Македонія
  • 17.10 Мальта — Україна

Окрім Андрія Луніна, збірній України не допоможуть Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко.

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