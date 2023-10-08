Лунін вибув із заявки збірної України на Євро-2024: що вирішив Ребров
У заявці збірної України на матчі відбору Євро-2024 відбулася чергова заміна. Цього разу Сергій Ребров провів рокірування серед воротарів.
Андрій Лунін не допоможе національній команді у жовтні, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу (УАФ).
Останнім часом Андрій Лунін майже не має ігрової практики в мадридському "Реалі". Місце основного голкіпера іспанської команди зайняв Кепа Аррісабалага. Але не це спричинило виключення Луніна із заявки збірної України.
Ребров запросив до команди Різника
Андрій Лунін отримав травму під час одного із нещодавніх тренувань. У 24-річного воротаря виникли проблеми зі спиною. Він не міг приїхати до табору збірної України й відновлюватиметься за індивідуальною програмою.
Головний тренер збірної України запросив голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника. У неділю, восьмого жовтня, національна команда зібралася в Празі. Завтра футболісти розпочнуть підготовчий збір до матчів відбору на Євро-2024.
У жовтні національна команда проведе два матчі:
- 14.10 Україна — Північна Македонія
- 17.10 Мальта — Україна
Окрім Андрія Луніна, збірній України не допоможуть Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко.
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