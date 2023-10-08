Лунин выбыл из заявки сборной Украины на Евро-2024: что решил Ребров
В заявке сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 произошла очередная замена. На этот раз Сергей Ребров провел рокировку среди вратарей.
Андрей Лунин не поможет национальной команде в октябре, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола (УАФ).
В последнее время у Андрея Лунина почти нет игровой практики в мадридском "Реале". Место основного голкипера испанской команды занял Кепа Аррисабалага. Но не это стало причиной исключения Лунина из заявки сборной Украины.
Ребров пригласил в команду Ризныка
Андрей Лунин получил травму во время одного из недавних тренировок. У 24-летнего вратаря возникли проблемы со спиной. Он был не сможет приехать в лагерь сборной Украины и будет восстанавливаться по индивидуальной программе.
Главный тренер сборной Украины пригласил голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка. В воскресенье, восьмого октября, национальная команда собралась в Праге. Завтра футболисты начнут подготовительный сбор к матчам отбора на Евро-2024.
В октябре национальная команда проведет два матча:
- 14.10 Украина — Северная Македония
- 17.10 Мальта — Украина
Помимо Андрея Лунина, сборной Украины не помогут Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко.
Напомним, Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит.
Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник.
Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб.
Месси готов вернуться из "Интер Майами" в Европу: что известно.
Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал".
Жиру стал вратарем и спас "Милан" от гола в матче с командой Малиновского.