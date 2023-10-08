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Лунин выбыл из заявки сборной Украины на Евро-2024: что решил Ребров

8 октября 2023 15:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин выбыл из заявки сборной Украины на Евро-2024: что решил Ребров
Ребров и Мудрик перед благотворительной игрой. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В заявке сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 произошла очередная замена. На этот раз Сергей Ребров провел рокировку среди вратарей. 

Андрей Лунин не поможет национальной команде в октябре, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола (УАФ). 

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В последнее время у Андрея Лунина почти нет игровой практики в мадридском "Реале". Место основного голкипера испанской команды занял Кепа Аррисабалага. Но не это стало причиной исключения Лунина из заявки сборной Украины. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на тренировке. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Ребров пригласил в команду Ризныка 

Андрей Лунин получил травму во время одного из недавних тренировок. У 24-летнего вратаря возникли проблемы со спиной. Он был не сможет приехать в лагерь сборной Украины и будет восстанавливаться по индивидуальной программе. 

Дмитрий Ризнык
Дмитрий Ризнык во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Главный тренер сборной Украины пригласил голкипера донецкого "Шахтера" Дмитрия Ризныка. В воскресенье, восьмого октября, национальная команда собралась в Праге. Завтра футболисты начнут подготовительный сбор к матчам отбора на Евро-2024.

В октябре национальная команда проведет два матча: 

  • 14.10 Украина — Северная Македония 
  • 17.10 Мальта — Украина 

Помимо Андрея Лунина, сборной Украины не помогут Виктор Цыганков и Андрей Ярмоленко.

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