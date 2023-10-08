Месси готов вернуться из "Интер Майами" в Европу: что известно

Лионель Месси благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Sam Navarro

В рамках очередного тура регулярного чемпионата американской MLS "Интер Майами" уступил "Цинциннати", который является лидером Восточной Конференции. Лионель Месси не помог своей команде избежать поражения.

Аргентинец вышел на поле впервые после травмы, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Лионель Месси пропустил четыре матча из-за травмы, которую аргентинец получил в конце сентября. Без него "Интер Майами" ни разу не сумел выиграть. Возвращение аргентинца в строй тоже не помогло подопечным Тата Мартино набрать очки в важной встрече.

Месси может вернуться в Европу

Лидер "Интера" начал в запасе поединок против "Цинциннати". Бускетс и Кривцов вышли на поле в основном составе, Альба не попал в заявку на игру. Главный тренер команды из Майами был вынужден бросить Месси в бой в середине второго тайма, но это так и не помогло его команде.

Лионель Месси бьет по воротам. Фото: Reuters/Sam Navarro

"Цинциннати" одержал победу со счетом 1:0 и продолжил возглавлять турнирную таблицу. "Интеру" осталось провести в регулярном чемпионате два тура, но отрыв от зоны плей-офф составляет семь очков. Это означает, что вскоре команда из Майами завершит выступления, а ее лидеры могут уехать в аренду в европейские клубы.

Каталонская "Барселона" мечтает вернуть Лионеля Месси хотя бы на несколько месяцев. Это распространенный опыт для американских клубов. В свое время Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри получали возможность уйти в краткосрочную аренду в европейские команды. Лео Месси может пойти тем же путем.

Напомним, Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит.

Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник.

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб.

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал".