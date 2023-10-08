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Месси готов вернуться из "Интер Майами" в Европу: что известно

8 октября 2023 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси готов вернуться из "Интер Майами" в Европу: что известно
Лионель Месси благодарит болельщиков за поддержку. Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках очередного тура регулярного чемпионата американской MLS "Интер Майами" уступил "Цинциннати", который является лидером Восточной Конференции. Лионель Месси не помог своей команде избежать поражения. 

Аргентинец вышел на поле впервые после травмы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Лионель Месси пропустил четыре матча из-за травмы, которую аргентинец получил в конце сентября. Без него "Интер Майами" ни разу не сумел выиграть. Возвращение аргентинца в строй тоже не помогло подопечным Тата Мартино набрать очки в важной встрече. 

Месси может вернуться в Европу 

Лидер "Интера" начал в запасе поединок против "Цинциннати". Бускетс и Кривцов вышли на поле в основном составе, Альба не попал в заявку на игру. Главный тренер команды из Майами был вынужден бросить Месси в бой в середине второго тайма, но это так и не помогло его команде. 

Лионель Месси
Лионель Месси бьет по воротам. Фото: Reuters/Sam Navarro

"Цинциннати" одержал победу со счетом 1:0 и продолжил возглавлять турнирную таблицу. "Интеру" осталось провести в регулярном чемпионате два тура, но отрыв от зоны плей-офф составляет семь очков. Это означает, что вскоре команда из Майами завершит выступления, а ее лидеры могут уехать в аренду в европейские клубы. 

Каталонская "Барселона" мечтает вернуть Лионеля Месси хотя бы на несколько месяцев. Это распространенный опыт для американских клубов. В свое время Дэвид Бекхэм и Тьерри Анри получали возможность уйти в краткосрочную аренду в европейские команды. Лео Месси может пойти тем же путем. 

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