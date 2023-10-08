Мессі готовий повернутися з "Інтер Маямі" до Європи: що відомо

Ліонель Мессі дякує вболівальникам за підтримку. Фото: Reuters/Sam Navarro

У рамках чергового туру регулярного чемпіонату американської MLS "Інтер Маямі" поступився "Цинциннаті", який є лідером Східної Конференції. Ліонель Мессі не допоміг своїй команді уникнути поразки.

Аргентинець вийшов на поле вперше після травми, повідомляє портал Новини LIVE.

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Ліонель Мессі пропустив чотири матчі через травму, яку аргентинець отримав наприкінці вересня. Без нього "Інтер Маямі" жодного разу не зміг виграти. Повернення аргентинця до ладу теж не допомогло підопічним Тата Мартіно набрати очки у важливій зустрічі.

Мессі може повернутися до Європи

Лідер "Інтера" розпочав у запасі поєдинок проти "Цинциннаті". Бускетс та Кривцов вийшли на поле в основному складі, Альба не потрапив у заявку на гру. Головний тренер команди з Маямі був змушений кинути Мессі у бій у середині другого тайму, але це так і не допомогло його команді.

Ліонель Мессі б'є по воротах. Фото: Reuters/Sam Navarro

"Цинциннаті" здобув перемогу з рахунком 1:0 та продовжив очолювати турнірну таблицю. "Інтеру" залишилося провести в регулярному чемпіонаті два тури, але відрив від зони плей-офф складає сім очок. Це означає, що незабаром команда з Маямі завершить виступи, а її лідери можуть виїхати в оренду до європейських клубів.

Каталонська "Барселона" мріє повернути Ліонеля Мессі хоч би на кілька місяців. Це найпоширеніший досвід для американських клубів. Свого часу Девід Бекхем та Тьєррі Анрі отримували можливість піти у короткострокову оренду до європейських команд. Лео Мессі може піти тим самим шляхом.

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