Мессі готовий повернутися на поле: "Інтер Маямі" не може виграти без аргентинця

Ліонель Мессі відновився після травми. Фото: Reuters/Sam Navarro

Форвард американського клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі готовий повернутись на поле після паузи. Аргентинець відновився від травми та знову здатен грати.

Клуб Девіда Бекхема не може перемогти без свого лідера, нагадує портал Новини LIVE.

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У неділю, восьмого жовтня, Ліонель Мессі знову вийде на поле у складі "Інтера". Футболіст пропустив кілька тижнів через травму м'яза стегна, який він отримав в одному з вересневих поєдинків.

Ліонель Мессі спостерігає за грою "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Rich Storry

Чому Мессі важливий для "Інтера"

Щойно аргентинець переїхав до Маямі, команда одразу почала перемагати практично у всіх поєдинках. "Інтер" навіть зумів виграти трофей, здобувши Кубок ліг.

Але 21 вересня Лео Мессі отримав травму. Аргентинець пропустив чотири поєдинки "Інтера". У них команда з Маямі не здобула жодної перемоги. Підопічні Тата Мартіно зіграли внічию з "Орландо Сіті" та "Нью-Йорк Сіті", програли "Чикаго Файр", а також поступилися "Динамо Х'юстон" у фіналі Відкритого кубка США.

Мессі готовий вийти на поле у матчі чемпіонату MLS проти "Цинциннаті". Його команда за підсумками 32 турів займає передостаннє місце у турнірній таблиці Східної конференції.

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