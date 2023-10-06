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Месси готов вернуться на поле: "Интер Майами" не может выиграть без аргентинца

6 октября 2023 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси готов вернуться на поле: "Интер Майами" не может выиграть без аргентинца
Лионель Месси восстановился после травмы. Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси готов вернуться на поле после паузы. Аргентинец восстановился от травмы и снова может играть. 

Клуб Дэвида Бекхэма не может победить без своего лидера, напоминает портал Новини.LIVE. 

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В воскресенье, восьмого октября, Лионель Месси снова выйдет на поле в составе "Интера". Футболист пропустил несколько недель из-за травмы мышцы бедра, которую он получил в одном из сентябрьских поединков. 

Лионель Месси
Лионель Месси наблюдает за игрой "Интер Майами". Фото: Reuters/Rich Storry

Почему Месси важен для "Интера" 

Как только аргентинец переехал в Майами, команда сразу же начала побеждать практически во всех поединках. "Интер" даже сумел выиграть трофей, завоевав Кубок лиг. 

Но 21-го сентября Лео Месси получил травму. Аргентинец пропустил четыре поединка "Интера". В них команда из Майами не одержала ни одной победы. Подопечные Тата Мартино сыграли вничью с "Орландо Сити" и "Нью-Йорк Сити", проиграли "Чикаго Файр", а также уступили "Динамо Хьюстон" в финале Открытого кубка США. 

Месси готов выйти на поле в матче чемпионата MLS против "Цинциннати". Его команда по итогам 32 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции. 

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