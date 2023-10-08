Жиру стал вратарем и спас "Милан" от гола в матче с командой Малиновского

Оливье Жиру в воротах "Милана". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

В восьмом туре итальянской Серии А произошло неординарное событие. В матче "Дженоа" с "Миланом" вратари обеих команд были удалены с поля.

Француз Оливье Жиру встал в ворота "Милана" и спас свою команду от гола, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

В восьмом туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" принимала "Милан". Руслан Малиновский сыграл в шестом матче после возвращения в Серию А. Он провел на поле 68 минут. Но героями поединка стали другие футболисты.

Как Жиру спас "Милан"

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Кристиан Пулишич. На девятой добавленной к поединку минуте был удален с поля вратаря "россонери" Майк Меньян. Рефери принял такое решение после просмотра эпизода игры с помощью системы VAR. Голкипер "Милана" слишком грубо обошелся с соперником.

Оливье Жиру не дал забить Джордже Пушкашу. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

К тому моменту наставник "россонери" Стефано Пиоли сделал все замены в составе своей команды. В ворота захотел стать Кристиан Пулишич, но ему отказали из-за того, что хавбек команды не слишком высок. Место голкипера занял француз Оливье Жиру. И вскоре чемпион мира-2018 спас свою команду, не позволив забить румынскому форварду "Дженоа" Джордже Пушкашу.

Интересно и то, что вскоре был удален с поля и вратарь "грифонов" Хосеп Мартинес.

"Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии А. Команда Стефано Пиоли опережает "Интер" на два очка. В следующем туре "россонери" сыграют против "Ювентуса".

Напомним, Луческу может уйти из "Динамо" уже зимой: кто его заменит.

Миколенко покинет "Эвертон": в какой клуб перейдет защитник.

Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб.

Месси готов вернуться из "Интер Майами" в Европу: что известно.

Бывший тренер "Шахтера" может возглавить мадридский "Реал".