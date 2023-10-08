Жиру став воротарем і врятував "Мілан" від гола у матчі з командою Маліновського

Олів'є Жиру у воротах "Мілана". Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

У восьмому турі італійської Серії А відбулася неординарна подія. У матчі "Дженоа" з "Міланом" воротарі обох команд були вилучені з поля.

Француз Олів'є Жиру став у ворота "Мілана" та врятував свою команду від гола, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Як Жиру врятував "Мілан"

Єдиний гол у матчі на 87-й хвилині забив Крістіан Пулішич. На дев'ятій доданій до поєдинку хвилині було вилучено з поля воротаря "россонері" Майка Меньяна. Рефері ухвалив таке рішення після перегляду епізоду гри за допомогою системи VAR. Голкіпер "Мілана" дуже грубо обійшовся із суперником.

Олів'є Жиру не дав забити Джордже Пушкашу. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

До того моменту наставник "россонері" Стефано Піолі зробив усі заміни у складі своєї команди. У ворота захотів стати Крістіан Пулішич, але йому відмовили через те, що хавбек команди не надто високий. Місце голкіпера зайняв француз Олів'є Жиру. І невдовзі чемпіон світу-2018 врятував свою команду, не дозволивши забити румунському форварду "Дженоа" Джордже Пушкашу.

Цікаво й те, що незабаром був вилучений з поля та воротар "грифонів" Хосеп Мартінес.

"Мілан" очолює турнірну таблицю Серії А. Команда Стефано Піолі випереджає "Інтер" на два очки. У наступному турі "россонері" зіграють проти "Ювентуса".

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