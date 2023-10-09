Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку
Форвард сборной Украины Даниил Сикан привлек внимание скаутов зарубежных клубов. Успешная игра футболиста за "Шахтер" вызвала интерес у представителей Италии и Турции.
Даниил Сикан может уйти из "Шахтера", если клуб получит выгодное предложение по игроку, сообщает TuttoMercatoweb.
Даниил Сикан может повторить путь Михаила Мудрика и Анатолия Трубина. Молодой форвард может стать еще одним воспитанником "Шахтера", который продолжит карьеру в зарубежном клубе. Игроком интересуются сразу несколько известных команд.
Куда может перейти Сикан
Сразу два представителя итальянской Серии А рассматривают вариант с приглашением форварда сборной Украины. "Монца" и "Болонья", которые после восьми туров национального первенства занимают седьмое и одиннадцатое место в турнирной таблице, хотят усилить собственный атакующий потенциал. При этом "Монца" уже больше года наблюдает за прогрессом Сикана.
Также в услугах Даниила заинтересован турецкий "Галатасарай". Стамбульский клуб обратил внимание на форварда еще в прошлом сезоне и продолжает за ним наблюдать. Турки настроены не настолько решительно, как итальянские клубы.
Контракт Даниила Сикана с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард забил три гола и сделал столько же результативных передач.
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