Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку

Даниил Сикан в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/danilsikan/

Форвард сборной Украины Даниил Сикан привлек внимание скаутов зарубежных клубов. Успешная игра футболиста за "Шахтер" вызвала интерес у представителей Италии и Турции.

Даниил Сикан может уйти из "Шахтера", если клуб получит выгодное предложение по игроку, сообщает TuttoMercatoweb.

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Куда может перейти Сикан

Сразу два представителя итальянской Серии А рассматривают вариант с приглашением форварда сборной Украины. "Монца" и "Болонья", которые после восьми туров национального первенства занимают седьмое и одиннадцатое место в турнирной таблице, хотят усилить собственный атакующий потенциал. При этом "Монца" уже больше года наблюдает за прогрессом Сикана.

Даниил Сикан и Лассина Траоре. Фото: instagram.com/danilsikan/

Также в услугах Даниила заинтересован турецкий "Галатасарай". Стамбульский клуб обратил внимание на форварда еще в прошлом сезоне и продолжает за ним наблюдать. Турки настроены не настолько решительно, как итальянские клубы.

Контракт Даниила Сикана с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард забил три гола и сделал столько же результативных передач.

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