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Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку

9 октября 2023 11:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сикан заинтересовал два итальянских клуба: "Шахтер" ждет предложения по игроку
Даниил Сикан в матче за "Шахтер". Фото: instagram.com/danilsikan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Даниил Сикан привлек внимание скаутов зарубежных клубов. Успешная игра футболиста за "Шахтер" вызвала интерес у представителей Италии и Турции. 

Даниил Сикан может уйти из "Шахтера", если клуб получит выгодное предложение по игроку, сообщает TuttoMercatoweb

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Даниил Сикан может повторить путь Михаила Мудрика и Анатолия Трубина. Молодой форвард может стать еще одним воспитанником "Шахтера", который продолжит карьеру в зарубежном клубе. Игроком интересуются сразу несколько известных команд. 

Куда может перейти Сикан 

Сразу два представителя итальянской Серии А рассматривают вариант с приглашением форварда сборной Украины. "Монца" и "Болонья", которые после восьми туров национального первенства занимают седьмое и одиннадцатое место в турнирной таблице, хотят усилить собственный атакующий потенциал. При этом "Монца" уже больше года наблюдает за прогрессом Сикана. 

Даниил Сикан
Даниил Сикан и Лассина Траоре. Фото: instagram.com/danilsikan/

Также в услугах Даниила заинтересован турецкий "Галатасарай". Стамбульский клуб обратил внимание на форварда еще в прошлом сезоне и продолжает за ним наблюдать. Турки настроены не настолько решительно, как итальянские клубы. 

Контракт Даниила Сикана с "Шахтером" действует до лета 2028 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард забил три гола и сделал столько же результативных передач. 

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