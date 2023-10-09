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Цыганков поддержал Израиль, несмотря на угрозы в адрес Зинченко

9 октября 2023 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков поддержал Израиль, несмотря на угрозы в адрес Зинченко
Цыганков во время матча за сборную Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и испанской "Жироны" Виктор Цыганков поддержал народ Израиля после нападения боевиков ХАМАС. Футболист не испугался возможных последствий и написал то, что думал. 

Цыганков родился в Израиле, о чем напомнил на своей странице в Instagram

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Рано утро в субботу, седьмого октября, Израиль подвергся атаке вооруженных боевиков ХАМАС. Количество жертв этого нападения уже превысило 600 человек. Многие политики, спортсмены и публичные люди выразили поддержку Израилю. В их числе оказался и один из лидеров сборной Украины. 

Виктор Цыганков
Пост Виктора Цыганкова. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Что написал Цыганков

Отец полузащитника "Жироны" часть своей карьеры провел именно в Израиле. Именно там и появился на свет Виктор Цыганков. Он провел в этой стране первые годы своей жизни. 

"Страна, в которой я родился и провел первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами", — написал Виктор Цыганков.

Виктор Цыганков
Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Накануне вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко поддержал Израиль на своей странице в социальной сети, но буквально сразу же столкнулся с раздраженной реакцией части болельщиков. Зинченко был вынужден заблокировать доступ к своей странице, но Цыганкова не испугала эта перспектива. 

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