Зинченко разозлил часть болельщиков "Арсенала" из-за поддержки Израиля
Защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с травлей болельщиков после того, как поддержал народ Израиля. Многие фанам лондонского "Арсенала" не понравилось это решение футболиста.
Зинченко был вынужден закрыть доступ к своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE.
Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение в поддержку Израиля. Он репостнул запись с тегом #AStandWithIsrael.
Реакция болельщиков на действия Зинченко
Фан-база лондонского "Арсенала" включает в себя много мусульманских болельщиков. Часть из них осудила украинского защитника за его репост. В комментарии к Зинченко пришли и радикально настроенные фаны, и просто абсолютно случайные поклонники действий палестинских боевиков.
Все эти люди написали Александру много нелицеприятных высказываний, дошло даже до угроз в адрес игрока. Он был вынужден сначала ограничить комментарии, а затем и вовсе закрыть свою страницу. То же самое сделала и супруга футболиста Влада Зинченко.
Несмотря на этот скандал, Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав "Арсенала" на матч восьмого тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити".
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