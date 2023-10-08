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Зинченко разозлил часть болельщиков "Арсенала" из-за поддержки Израиля

8 октября 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко разозлил часть болельщиков "Арсенала" из-за поддержки Израиля
Александр Зинченко в матче против "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с травлей болельщиков после того, как поддержал народ Израиля. Многие фанам лондонского "Арсенала" не понравилось это решение футболиста. 

Зинченко был вынужден закрыть доступ к своей странице в Instagram, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение в поддержку Израиля. Он репостнул запись с тегом #AStandWithIsrael. 

Александр Зинченко
Репост на странице Александра Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Реакция болельщиков на действия Зинченко 

Фан-база лондонского "Арсенала" включает в себя много мусульманских болельщиков. Часть из них осудила украинского защитника за его репост. В комментарии к Зинченко пришли и радикально настроенные фаны, и просто абсолютно случайные поклонники действий палестинских боевиков. 

Александр Зинченко
Комментарии к репосту Александра Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

Все эти люди написали Александру много нелицеприятных высказываний, дошло даже до угроз в адрес игрока. Он был вынужден сначала ограничить комментарии, а затем и вовсе закрыть свою страницу. То же самое сделала и супруга футболиста Влада Зинченко. 

Несмотря на этот скандал, Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав "Арсенала" на матч восьмого тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити". 

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