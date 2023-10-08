Известный израильский футболист погиб по время атаки ХАМАС

Лиор Ассулин во время интервью. Фото: Google

Израильские журналисты утверждают, что одной из жертв нападений палестинских боевиков на южные города страны стал местный футболист Лиор Ассулин. Его тело уже опознано среди погибших.

Ассулин был одним из посетителей фестиваля "Месибат Тева", сообщает Ynet.

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Утром в субботу, седьмого января, палестинские боевики атаковали территорию Израиля сразу с нескольких сторон. Члены ХАМАСа захватывали израильские поселения и расстреливали безоружных местных жителей. Тех, кто выжил, взяли в заложники.

Лиор Ассулин во время матча. Фото: Google

Трагедия на "Месибат Тева"

В день атаки боевиков ХАМАС на Израиль на юге страны в кибуке Реим проходил фестиваль "Месибат Тева" — известный танцевальный праздник электронной музыки, на который приезжают люди из разных уголков мира. В этот раз посетители развлекательного мероприятия развлекались на открытом воздухе в то время, как их окружило несколько десятков террористов.

Боевики расстреливали безоружных людей, гнались за теми, кто попытался спастись бегством, брали заложников. В результате этой трагедии было убито больше ста человек. Одним из них стал известный израильский футболист Лиор Ассулин, которому недавно исполнилось 43 года.

Сообщается, что утром на следующий день после атаки тело спортсмена опознали.

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