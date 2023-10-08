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Відомий ізраїльський футболіст загинув під час атаки ХАМАС

8 жовтня 2023 17:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий ізраїльський футболіст загинув під час атаки ХАМАС
Ліор Ассулін під час інтерв'ю. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ізраїльські журналісти стверджують, що однією із жертв нападів палестинських бойовиків на південні міста країни став місцевий футболіст Ліор Ассулін. Його тіло вже пізнане серед загиблих.

Ассулін був одним із відвідувачів фестивалю "Месібат Тева", повідомляє Ynet.

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Вранці у суботу, сьомого січня, палестинські бойовики атакували територію Ізраїлю одразу з кількох сторін. Члени ХАМАС захоплювали ізраїльські поселення та розстрілювали беззбройних місцевих жителів. Тих, хто вижив, взяли до заручників.

Ліор Ассулін
Ліор Ассулін під час матчу. Фото: Google

Трагедія на "Месібат Тева"

У день атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль на півдні країни в кібуку Реїм проходив фестиваль "Месібат Тева" — відоме танцювальне свято електронної музики, на яке приїжджають люди з різних куточків світу. Цього разу відвідувачі розважального заходу розважалися на відкритому повітрі, коли їх оточило кілька десятків терористів.

Бойовики розстрілювали беззбройних людей, гналися за тими, хто спробував утекти, брали заручників. Внаслідок цієї трагедії було вбито понад сто осіб. Одним із них став відомий ізраїльський футболіст Ліор Ассулін, якому нещодавно виповнилося 43 роки.

Повідомляється, що вранці наступного дня після атаки тіло спортсмена впізнали.

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