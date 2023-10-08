Зінченко розлютив частину вболівальників "Арсеналу" через підтримку Ізраїлю

Олександр Зінченко у матчі проти "Тоттенхема". Фото: Reuters/Matthew Childs

Захисник збірної України Олександр Зінченко зіткнувся з цькуванням уболівальників після того, як підтримав народ Ізраїлю. Деяким фанам лондонського "Арсеналу" не сподобалося це рішення футболіста.

Зінченко був змушений закрити доступ до своєї сторінки в Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі повідомлення на підтримку Ізраїлю. Він записав запис з тегом #AStandWithIsrael.

Репост на сторінці Олександра Зінченка. Фото: instagram.com/zinchenko/

Реакція вболівальників на дії Зінченка

Фан-база лондонського "Арсеналу" включає багато мусульманських уболівальників. Частина із них засудила українського захисника за його репост. У коментарі до Зінченка прийшли й радикально налаштовані фани, і просто абсолютно випадкові шанувальники дій палестинських бойовиків.

Коментарі до репосту Олександра Зінченка. Фото: instagram.com/zinchenko/

Всі ці люди написали Олександру багато неприємних висловлювань, дійшло навіть до погроз на адресу гравця. Він був змушений спочатку обмежити коментарі, а потім взагалі закрити свою сторінку. Те саме зробила і дружина футболіста Влада Зінченко.

Попри цей скандал, Мікель Артета включив Олександра Зінченка до стартового складу "Арсеналу" на матч восьмого туру англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Сіті".

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