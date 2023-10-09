Циганков підтримав Ізраїль, попри погрози на адресу Зінченка
Півзахисник збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков підтримав народ Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАСу. Футболіст не злякався можливих наслідків та написав те, що думав.
Циганков народився в Ізраїлі, про що нагадав на своїй сторінці в Instagram.
Рано вранці в суботу, сьомого жовтня, Ізраїль зазнав атаки озброєних бойовиків ХАМАС. Кількість жертв цього нападу вже перевищила 600 людей. Багато політиків, спортсменів та публічних людей висловили підтримку Ізраїлю. Серед них виявився й один із лідерів збірної України.
Що написав Циганков
Батько півзахисника "Жирони" частину своєї кар'єри провів саме в Ізраїлі. Саме там і народився Віктор Циганков. Він провів у цій країні перші роки свого життя.
"Країна, в якій я народився і провів перші п'ять років мого життя. Дуже боляче бачити, що відбувається із мирним населенням зараз. Українська нація з вами", — написав Віктор Циганков.
Напередодні віцекапітан збірної України Олександр Зінченко підтримав Ізраїль на своїй сторінці в соціальній мережі, але буквально одразу зіткнувся з роздратованою реакцією частини вболівальників. Зінченко був змушений заблокувати доступ до своєї сторінки, але Циганкова не налякала ця перспектива.
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