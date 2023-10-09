Циганков підтримав Ізраїль, попри погрози на адресу Зінченка

Циганков під час матчу за збірну України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України та іспанської "Жирони" Віктор Циганков підтримав народ Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАСу. Футболіст не злякався можливих наслідків та написав те, що думав.

Циганков народився в Ізраїлі, про що нагадав на своїй сторінці в Instagram.

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Пост Віктора Циганкова. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Що написав Циганков

Батько півзахисника "Жирони" частину своєї кар'єри провів саме в Ізраїлі. Саме там і народився Віктор Циганков. Він провів у цій країні перші роки свого життя.

"Країна, в якій я народився і провів перші п'ять років мого життя. Дуже боляче бачити, що відбувається із мирним населенням зараз. Українська нація з вами", — написав Віктор Циганков.

Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Напередодні віцекапітан збірної України Олександр Зінченко підтримав Ізраїль на своїй сторінці в соціальній мережі, але буквально одразу зіткнувся з роздратованою реакцією частини вболівальників. Зінченко був змушений заблокувати доступ до своєї сторінки, але Циганкова не налякала ця перспектива.

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