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Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок

10 октября 2023 09:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Буяльский уйдет из "Динамо" уже в январе: куда перейдет игрок
Виталий Буяльский забил гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виталий Буяльский является одним из футболистов, которые в ближайшее время могут покинуть "Динамо". Киевский клуб не против продажи своего нового капитана. 

Буяльским интересуются клубы из зарубежных чемпионатов, а сам футболист хочет сменить команду, сообщает TuttoMercatoweb

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Виталий Буяльский жестко раскритиковал игру "Динамо" в матче с "Полесьем", в котором киевляне пропустили три гола. Капитан "бело-синих" заявил, что многим футболистам надо задумать о том, зачем они выходят на поле. 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский в матче против "Полесья". Фото: пресс-служба "Динамо"

Трансфер Буяльского 

Столь жесткая позиция одного из лидеров "Динамо" не понравилась тренерскому штабу клуба. В столичной команде считают, что критику необходимо уменьшить для того, чтобы сохранить хороший микроклимат в раздевалке. 

Буяльский не против уйти из "Динамо" и попробовать силы в зарубежном клубе. Контракт лучшего бомбардира "бело-синих" действует до лета 2025 года, однако уже в январе следующего года он может переехать в Турцию. В услугах полузащитника сборной Украины заинтересован стамбульский "Фенербахче". 

Также интерес к Буяльскому сохраняют итальянский "Лацио" и немецкий "Унион" (Берлин). Однако именно "Фенербахче" собирается сделать "Динамо" официальное предложение по игроку в размере трех с половиной миллионов евро. 

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