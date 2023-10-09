Мудрик оказался в центре скандала в "Челси": что известно

Мудрик в борьбе с Браунхиллом из "Бернли". Фото: Reuters/Lee Smith

Полузащитник сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик проигнорировал рекомендации тренерского штаба лондонского клуба. Подготовка игрока к матчам проходит не так, как хочет Маурисио Почеттино.

Мудрик слишком сильно увлекся работой в тренажерном зале, сообщает Daily Express.

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В британской спортивной прессе активно обсуждают скандал, в котором оказался замешан Михаил Мудрик. Молодой вингер "Челси" не прислушивается к советам тренерского штаба "синих" относительно работы в тренажерном зале.

Мудрик рассердил Почеттино

Главный тренер "Челси" недоволен отношением Михаила Мудрика к тренировкам. Проблема заключается в том, что после переезда в Лондон украинский полузащитник начал слишком усердно работать в тренажерном зале.

Михаил Мудрик празднует гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Это приводит к тому, что мышечная масса и выносливость Мудрика растут, но показатели скорости хавбека снижаются. Подобная ситуация не нравится главному тренеру команды Маурисио Почеттино. Для игровой схемы наставника очень важны скорость и рывки Мудрика.

Британские журналисты пишут, что украинский вингер остался в запасе "Челси" на матч с "Бернли" именно "в профилактических целях".

В текущем сезоне Михаил Мудрик отыграл за "синих" восемь матчей, в которых забил один гол.

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