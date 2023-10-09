Мудрик опинився у центрі скандалу у "Челсі": що відомо

Мудрик у боротьбі з Браунхіллом із "Бернлі". Фото: Reuters/Lee Smith

Півзахисник збірної України та англійського "Челсі" Михайло Мудрик проігнорував рекомендації тренерського штабу лондонського клубу. Підготовка гравця до матчів відбувається не так, як хоче Маурісіо Почеттіно.

Мудрик дуже захопився роботою в тренажерному залі, повідомляє Daily Express.

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У британській спортивній пресі активно обговорюють скандал, в якому виявився причетний Михайло Мудрик. Молодий вінгер "Челсі" не прислухається до порад тренерського штабу "синіх" щодо роботи у тренажерному залі.

Мудрик розсердив Почеттіно

Головний тренер "Челсі" незадоволений ставленням Михайла Мудрика до тренувань. Проблема полягає в тому, що після переїзду до Лондона український півзахисник почав дуже старанно працювати у тренажерному залі.

Михайло Мудрик святкує гол. Фото: REUTERS/Tony Obrien

Це призводить до того, що м'язова маса та витривалість Мудрика зростають, але показники швидкості хавбека знижуються. Подібна ситуація не подобається головному тренеру команди Маурісіо Почеттіно. Для ігрової схеми наставника дуже важливими є швидкість і ривки Мудрика.

Британські журналісти пишуть, що український вінгер залишився в запасі "Челсі" на матч із "Бернлі" саме "з профілактичною метою".

Цього сезону Михайло Мудрик відіграв за "синіх" вісім матчів, у яких забив один гол.

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