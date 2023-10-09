Шевченко удалил сообщение в поддержку Израиля

Андрей Шевченко во время интервью. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поддержал народ Израиля, который столкнулся с нападением боевиков ХАМАС. Он пополнил ряды спортсменов, которые выразили солидарность израильтянам.

Однако вскоре Шевченко удалил свою публикацию, сообщает портал Новини.LIVE.

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Шевченко на турнире по гольфу. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Реакция Шевченко на ситуацию с Зинченко

Эта публикация недолго провисела в аккаунте Андрея Шевченко. Бывший тренер сборной Украины удалил ее без всяких объяснений.

Не исключено, что на решение Андрея Шевченко повлияла ситуация, которая накануне произошла с Александром Зинченко. Защитник "Арсенала" тоже поддержал Израиль, но столкнулся с обструкцией радикально настроенных болельщиков и был вынужден закрыть свой аккаунт.

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