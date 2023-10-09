Шевченко удалил сообщение в поддержку Израиля
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поддержал народ Израиля, который столкнулся с нападением боевиков ХАМАС. Он пополнил ряды спортсменов, которые выразили солидарность израильтянам.
Однако вскоре Шевченко удалил свою публикацию, сообщает портал Новини.LIVE.
Внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского вслед за главой государства выразил поддержку Израилю, который уже больше двух суток ведет борьбу с боевиками ХАМАС. Амбассадор United24 опубликовал на своей странице в социальной сети коллаж в виде сжатого кулака, раскрашенного в цвета национального флага Израиля.
Реакция Шевченко на ситуацию с Зинченко
Эта публикация недолго провисела в аккаунте Андрея Шевченко. Бывший тренер сборной Украины удалил ее без всяких объяснений.
Не исключено, что на решение Андрея Шевченко повлияла ситуация, которая накануне произошла с Александром Зинченко. Защитник "Арсенала" тоже поддержал Израиль, но столкнулся с обструкцией радикально настроенных болельщиков и был вынужден закрыть свой аккаунт.
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