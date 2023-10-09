Шевченко видалив повідомлення на підтримку Ізраїлю

Андрій Шевченко під час інтерв'ю. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко підтримав народ Ізраїлю, який зіштовхнувся із нападом бойовиків ХАМАС. Він поповнив лави спортсменів, які висловили солідарність ізраїльтянам.

Однак незабаром Шевченко видалив свою публікацію, повідомляє портал Новини LIVE.

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Шевченка на турнірі з гольфу. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Реакція Шевченка на ситуацію із Зінченком

Ця публікація недовго провисіла на обліковому записі Андрія Шевченка. Колишній тренер збірної України видалив її без жодних пояснень.

Не виключено, що на рішення Андрія Шевченка вплинула ситуація, яка відбулася напередодні з Олександром Зінченком. Захисник "Арсеналу" теж підтримав Ізраїль, але зіткнувся з обструкцією радикально налаштованих уболівальників і був змушений закрити свій обліковий запис.

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